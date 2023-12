Polícia localiza crianças sequestradas em Tailândia, no Pará

Duas crianças, de quatro e sete anos, viveram momentos de terror na última terça-feira (26), em uma vicinal de Tailândia, no nordeste paraense. As vítimas, que são irmãs, foram sequestradas e uma delas relata ter sido abusada sexualmente, segundo informações do Portal Tailândia. Um exame sexológico foi realizado, mas a Polícia Civil, responsável pela investigação do caso, não forneceu detalhes sobre o resultado. O suspeito continua sendo procurado.

As crianças foram encontradas por um morador que passava na vicinal Pindorama, zona rural do município. Ele as abrigou e acionou a Polícia Militar.

Segundo as vítimas, um homem as abordou em uma motocicleta, afirmando que conhecia a família delas. Na ocasião, o suspeito mencionou o nome da mãe e das tias, segundo a polícia. Durante a conversa, o homem, no intuito de ganhar a confiança das crianças, ainda ofereceu um chocolate. Após isso, o sequestrador levou as meninas em direção à vicinal.

Segundo elas, ele portava uma arma de fogo e também uma faca. Além dos abusos, uma das crianças chegou a ser agredida fisicamente pelo sequestrador, informou a polícia. A família das crianças foi acionada pelas autoridades e uma equipe do Conselho Tutelar acompanhou a situação.

Após os procedimentos na delegacia do município, as duas meninas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Tailândia​, onde foram submetidas a exames sexológicos. A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil para checar mais informações sobre o ocorrido, mas ainda não teve retorno.