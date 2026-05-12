Fluminense x Operário: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil

Fluminense x Operário disputam hoje, terça-feira (12/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Operário ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense e Operário empataram sem gols no confronto de ida, disputado em Ponta Grossa (PR). Com isso, quem vencer no Maracanã garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Fluminense chega pressionado após completar quatro partidas sem vitória na temporada. No último compromisso, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, competição em que ocupa a terceira colocação com 27 pontos.

Na Libertadores, o clube carioca vive situação delicada e aparece na lanterna do Grupo C, ainda sem vencer após quatro rodadas.

Já o Operário faz boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa a oitava posição, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso. No entanto, o Fantasma vem de derrota por 3 a 0 para o CRB.

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Fluminense x Operário: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Renê; Alisson, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Operário: Vagner; Doka, Cuesta, Klaus e Moraes; Diniz, Trindade, Pereira, Boschilia e Aylon; Dantas. Técnico: Luizinho Lopes.

Arbitragem de Fluminense x Operário

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Operário

Copa do Brasil

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 21h30