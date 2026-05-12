Fluminense x Operário: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil Fluminense e Operário jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 12.05.26 20h30 Fluminense x Operário: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.) Fluminense x Operário disputam hoje, terça-feira (12/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Operário ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fluminense e Operário empataram sem gols no confronto de ida, disputado em Ponta Grossa (PR). Com isso, quem vencer no Maracanã garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Fluminense chega pressionado após completar quatro partidas sem vitória na temporada. No último compromisso, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, competição em que ocupa a terceira colocação com 27 pontos. Na Libertadores, o clube carioca vive situação delicada e aparece na lanterna do Grupo C, ainda sem vencer após quatro rodadas. Já o Operário faz boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa a oitava posição, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso. No entanto, o Fantasma vem de derrota por 3 a 0 para o CRB. VEJA MAIS Palmeiras diz que CBF admite erro em gol anulado de Fuchs e alerta: 'Comprometem credibilidade' O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 34 pontos Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva Fluminense x Operário: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Renê; Alisson, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía. Operário: Vagner; Doka, Cuesta, Klaus e Moraes; Diniz, Trindade, Pereira, Boschilia e Aylon; Dantas. Técnico: Luizinho Lopes. Arbitragem de Fluminense x Operário Árbitro: João Vitor Gobi (SP) Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG) FICHA TÉCNICA Fluminense x Operário Copa do Brasil Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense Operário copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14