Fluminense x Flamengo: áudio do VAR é divulgado pela CBF

Na noite desta quinta-feira (18), a CBF divulgou o áudio do VAR da partida de 0 a 0 entre Fluminense X Flamengo na última terça-feira (16), pela ida nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os vídeos mostram as interpretações de lances da partida, como a expulsão de Felipe Melo e a decisão de não expulsão de Gabigol após o jogador dar um pisão em Ganso, meia do Fluminense. As decisões do árbitro Anderson Daronco com a árbitra de vídeo Daiane Caroline Muniz dos Santos e o assistente do VAR Fabricio Porfirio de Moura dividiram opiniões.

"Daronco, o lance está checado. Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer" - Daiane Muniz, árbitra de vídeo (VAR).

Na avaliação dos árbitros, o movimento de Gabigol não foi intencional, e dessa forma, não valeu uma advertência. Já na expulsão de Felipe Melo, o árbitro Anderson Daronco aplicou cartão amarelo inicialmente e foi ao vídeo após argumentação da árbitra Daiane Muniz.

“O atacante vai sair cara a cara com o goleiro. Recomendo revisão para possível cartão vermelho. Ele está em velocidade, está sobre o domínio da bola e só tem o goleiro à sua frente”, diz Daronco. Confira o diálogo:

Fabricio Porfirio de Moura (AVAR): “A perna do jogador (Ganso) atingida, ela vai e segue bem onde o jogador (Gabigol) vai pousar a perna”.

Daiane (VAR): “Sim, exatamente. Tem o pisão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna e a perna do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok?”.

Daiane (VAR): “Daronco, o lance está checado. Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? E quando acontece o contato ele tira a força, ok?”.

A próxima partida entre Fla-Flu será de volta e decidirá quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil, que acontece no dia 1° junho, às 20h, no Maracanã. O time que vencer se classifica, e, caso tenha um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

