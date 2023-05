Fla-Flu: Gabigol e Samuel Xavier são criticados após simulações no clássico Flamengo x Fluminense

Gabigol e Samuel Xavier enfrentaram duras críticas nas redes sociais após o empate sem gols no Fla-Flu da última terça-feira (16), no Maracanã, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. O camisa 10 do Flamengo e o lateral do Fluminense protagonizaram simulações em lances no segundo tempo do clássico, o que desagradou os torcedores.

VEJA MAIS

As "atuações" controversas e geraram reações dos usuários das redes sociais. Gabigol agiu como se tivesse sido atingido no rosto por Manoel, mesmo sem o zagueiro ter encostado no atacante. Já Samuel, após um toque leve no ombro feito por Pulgar, caiu e chegou a levar as mãos ao rosto para valorizar o contato.

Veja as simulações de Gabi e Samuel Xavier:

Além das simulações, a partida foi marcada por lances duros e polêmicas na arbitragem. Houve a expulsão de Felipe Melo por atropelar Gabigol, assim como o pisão do camisa 10 em Ganso, que gerou pedidos de cartão vermelho. Ao final do jogo, foram cometidas 21 faltas pelo lado rubro-negro e apenas cinco pelo lado tricolor.

Com o empate, o resultado do Fla-Flu fica completamente aberto para a partida de volta. Quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão será nos pênaltis. O confronto está marcado para o dia 1º de junho, às 20h (horário de Brasília), novamente no Maracanã.