Motorista de aplicativo devolve carteira de lateral do Flamengo e recebe gorjeta generosa

Uma atitude honesta resultou em uma generosa recompensa. Essa é a história envolvendo o lateral-esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, e o motorista de aplicativo Carlos Silva, responsável por devolver a carteira da esposa do jogador com todos os pertences intactos, incluindo documentos, cartões e dinheiro.

A esposa de Ayrton Lucas, Islayne Roque, havia perdido sua carteira no carro de Carlos Silva durante uma corrida. A carteira continha R$ 480, documentos e cartões de crédito. Determinado a encontrar o proprietário, Carlos Silva verificou o histórico da corrida e, ao pesquisar na internet o nome da jovem, descobriu que se tratava da esposa do jogador.

O motorista entrou em contato com o casal, dirigiu-se ao condomínio do jogador e devolveu a carteira. Em gratidão pelo gesto, Ayrton Lucas decidiu recompensá-lo com uma generosa "gorjeta". O valor da recompensa não foi divulgado.

No entanto, o lateral-esquerdo não tinha conhecimento de que o motorista estava com parcelas atrasadas do carro e com uma obra inacabada em sua casa. Com a quantia recebida como gratidão, Carlos Silva conseguiu quitar a dívida e finalizar a construção de uma escada em sua residência, localizada em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Eu precisava muito desse dinheiro. Eu estava com as parcelas atrasadas do carro e com a obra em casa. O dinheiro que estava na carteira da esposa dele iria me ajudar, mas não gosto de pegar algo que não seja meu", disse Carlos ao UOL.

"Quando cheguei ao condomínio, era ele mesmo [Ayrton Lucas]. Ele desceu, conferiu tudo na carteira, agradeceu, apertou minha mão e deixou uma generosa gorjeta no meu banco. Com o dinheiro, paguei as prestações do meu carro e finalizei a obra na minha casa", afirmou o motorista.

Carlos Silva ficou tão emocionado ao encontrar Ayrton Lucas e receber a gratidão do jogador que esqueceu de registrar o momento em uma foto. O motorista, que é flamenguista, agora sonha em ter uma camisa do lateral-esquerdo.

"Eu sou flamenguista, acho o Ayrton Lucas um grande jogador, mas na hora fiquei tão surpreso de vê-lo na minha frente que esqueci de pedir uma foto. Nunca tinha visto alguém famoso assim tão de perto. Eu gostaria de ter uma camisa dele, o rapaz do condomínio disse para eu deixar uma carta pedindo e ele me daria, mas não gosto de pedir nada", completou o motorista de 37 anos.