Garçom recebe R$ 7 mil de gorjeta e faz agradecimento emocionado

Um garçom, chamado Gregory Figg, ficou muito emocionado após receber uma gorjeta de 1.500 dólares, cerca de R$ 7.700. A generosidade partiu de um casal, que mora nos Estados Unidos, e resolveu presentear o homem pelo trabalho árduo. A situação surpreendeu a todos e o garçom ainda dividiu o valor com os outros funcionários do estabelecimento onde tudo aconteceu.

VEJA MAIS

Segundo os funcionários do local, o casal entrou no local e conversou com funcionários por um tempo. E, ao deixar o lugar, presentearam o garçom com a gorjeta generosa. Os “benfeitores” ainda teriam dito que desejavam dar algo pelo difícil serviço prestados pelos funcionários, que ainda foram afetados pela pandemia e dificuldades econômicas do país.

Gregory relata que coisas desse tipo "fazem o seu mês". O homem ainda explicou que o dinheiro será usado para pagar contas e ajudar pessoas próximas.

"É uma coisa tão boa para um garçom e para bartenders, porque você não ganha muito dinheiro, mas trabalha duro e o que você faz acaba sendo justificado. Parece que alguém lhe mostra que vale a pena", disse o trabalhador.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)