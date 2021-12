VÍDEO: Mulher viraliza ao se emocionar com gorjeta que pagou aluguel atrasado

Um vídeo publicado nas redes sociais de John Leitão, famoso por fazer surpresas e publicar no Youtube, viralizou na internet esta semana. No registro divulgado, uma mulher, identificada como Neide, aparece para entregar comida no lugar do seu marido, Josenildo, que caiu de moto há três dias e está impossibilitado de trabalhar.

Ao contar a história para o humorista durante a entrega, ela relatou que o marido chegou a falar que a profissão era perigosa. "Não vai não que é perigoso, 'meu amigo eu vou tentar porque nós pagamos aluguel e temos um filho'", disse ela. O influenciador então comentou sobre a gorjeta que pode ser dada pelo aplicativo. "Enviar gorjeta, tá aqui, oh.. 10... Dá pra dar mais. Então, você tem pix? Eu vou fazer um pix para você, pode? Pode ser 15?", indagou ele. Neide, visivelmente feliz, respondeu que sim. "E 15 vezes 20... que dá 300?", voltou a perguntar. Sem acreditar no que ouviu, ela respondeu emocionada. "Sério que você vai fazer isso? Vai pagar meu aluguel que tá atrasado", confira:

A publicação ganhou vários comentários parabenizando a atitude de John. "Muito bom ver esse tipo de coisa", disse um. "Que coisa mais linda, me emocionei aqui", comentou outra.