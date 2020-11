Cliente toma uma cerveja em bar e deixa R$ 16,3 mil de gorjeta

No domingo (22), um homem chegou em um bar na cidade de Cleveland Heights, no estado norte-americano de Ohio, pediu apenas uma cerveja no valor de US$ 7 (cerca de R$ 38), pagou a conta, mas deixou uma gorjeta de US$ 3 mil (cerca de R$ 16,3 mil).

O proprietário do estabelecimento, Brendan Ring, contou que o cliente chegou durante o horário de almoço no domingo, último dia de funcionamento regular antes restrições sanitárias em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O cliente pagou a conta ao próprio Ring e deixou a considerável gorjeta, com uma orientação: que o valor fosse dividido entre os funcionários.

O dono do bar disse que ficou chocado ao perceber que o homem havia escrito à mão na conta que deixaria uma gorjeta de US$ 300. Ele ficou mais em choque ainda ao perceber que havia visto o valor errado, que a gratificação era 10 vezes maior.

Ring afirma que o dinheiro vem em bom momento, já que o bar ficará fechado por até oito semanas por conta da pandemia de covid-19. Ele explica que, originalmente, o local funciona durante 364 dias por ano, com a exceção do Natal.

"Tenho que levar minha equipe em consideração, certo?", questionou. "Nas duas últimas semanas, a covid chegou muito perto de nós. Tivemos quatro clientes, muito próximos, diagnosticados", completou.