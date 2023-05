Torcedores do Flamengo e Fluminense brigam ao redor do Maracanã após partida

O clássico Flamengo x Fluminese de ontem (16), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, teve empate de 0 a 0. Após o jogo, alguns torcedores dos times se envolveram em briga e causaram confusões ao redor do Estádio do Maracanã.

A confusão aconteceu na passarela que liga o estádio à estação de trem e metrô do bairro e, de acordo com a Polícia Militar, 30 integrantes de torcidas organizadas já haviam sido presos antes da partida, e estão impedidos de entrar no estádio.

Os PMs tiveram que usar cassetetes e bombas de gás lacrimogêneo para controlar a situação e, segundo a entidade, ninguém foi preso por conta da briga. Além dos integrantes, a PM também prendeu um homem que estava vendendo ingressos de forma irregular próximo ao estádio. Itens como soco-inglês, fogos de artifício, drogas, e touca ninja foram apreendidos pelos militares.

Ex-presidente de torcida organizada é preso

Entre os 30 integrantes proibidos de entrar no estádio, está o ex-presidente da Raça Rubro-Negra, Alesson Galvão de Souza. A PM prendeu o ex-presidente no camarote Bossa Nova após o mesmo postar imagens de dentro do estádio nas redes sociais.

Flamengo X Fluminense

O jogo de ontem (16), entre Flamengo e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil registrou o maior público desta edição, com aproximadamente 54.362 pagantes (59.295 presente), passando o Flamengo X Maringá que teve 50.008 ingressos vendidos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)