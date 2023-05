Flamengo pode contratar De la Cruz, meia do River Plate

Após a contratação do ponta-direita Luiz Araújo, a pedido de Sampaoli, o Flamengo continua em busca de reforços para o time e tem o uruguaio Nicolás De la Cruz, do River Plate, como próximo alvo.

VEJA MAIS

No início do mês, a diretoria rubro-negra se reuniu com os representantes do atleta na mesma semana em que o Flamengo empatou com o Racing por 1 a 1, pelo Grupo A da Libertadores, na Argentina.

O jogador de 25 anos já é notado pelo Rubro-Negro há alguns anos. Na temporada passada, De la Cruz enfrentou uma novela para a renovação de contrato e foi um dos interessados do Flamengo. Embora seja muito cobiçado, o vínculo atual de Nicolás com o time argentino vai até o final de 2025 e tem o valor de pedido de transferência avaliado em mais de € 15 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Se contratado, De la Cruz não seria o único a ser treinado por Sampaoli, que já comandou o irmão de De la Cruz, Carlos Sánchez, no Santos em 2019.

Quem é Nicolás De la Cruz?

O uruguaio de 25 anos foi revelado pelo Liverpool e se destacou em sua conquista no Uruguai ao ganhar o título Sul-Americano da categoria Sub-20, em 2017. No mesmo ano, firmou o contrato com o River Plate e participou do elenco que venceu a Libertadores de 2018.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)