Flamengo entra na jogada e monitora meio-campista Pablo Roberto, do Remo

Após ter o nome especulado no São Paulo-SP, o meio-campista Pablo Roberto é monitorado pelo Flamengo-RJ. O clube carioca está disposto a investir em alguns atletas e um dos jogadores que o Mengão monitora é o jogador do Remo, segundo o site Globo Esporte do Rio de Janeiro.

Pablo Roberto, de 23 anos, está na segunda temporada no Remo. O jogador está emprestado ao Leão Azul pelo Vila Nova-GO e ganhou projeção, após a partida entre Remo 2 x 0 Corinthians-SP, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil. Pablo foi o grande destaque do jogo e chamou atenção de outros clubes, porém, com o fechamento da janela de transferência, Pablo permaneceu no Leão Azul para a Série C e disputa das fases finais do Campeonato Paraense. Nesse período de especulação, Pablo ganhou aumento salarial pela diretoria do Remo e o clube informou que possui um valor, caso o jogador deixe o Leão.

Com a abertura da nona janela de transferência que ocorrerá no mês de julho, o Flamengo possui interesse no atleta. O clube rubro-negro busca no mercado investimentos e, recentemente, encaminhou a contratação do atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo e que atualmente joga pelo Atlanta United.

A multa rescisória pertence ao Vola Nova-GO, clube que detém os direitos do jogador, sendo R$4 milhões para clubes do Brasil e R$10 milhões para equipes de fora do país. Pablo Roberto é encarado pelo Flamengo como uma aposta e chama atenção pela versatilidade, tanto de jogar como volante, como atuar de meia.

Na atual temporada Pablo Roberto realizou 19 jogos com a camisa do Remo e marcou um gol, porém, é peça fundamental no time comandado pelo técnico Marcelo Cabo. Antes do Remo, Pablo já atuou pelo Atlético-GO, clube onde iniciou a carreira, passou pela Portuguesa-RJ, Vila Nova-GO e Bahia-BA.