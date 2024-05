Fluminense 'contrata' Haaland em anúncio fake após site ser hackeado

Na noite desta segunda-feira (27), o site oficial do Fluminense foi alvo de um ataque hacker. O invasor publicou uma nota oficial anunciando a "contratação" do astro norueguês Erling Haaland, atualmente no Manchester City, como novo reforço do Tricolor. A brincadeira rapidamente viralizou nas redes sociais, mas logo foi desmentida pelo clube.

A nota falsa, publicada na página principal do site e em uma matéria dedicada ao assunto, trazia o título "É oficial: Haaland é o novo reforço do Fluminense". O texto, escrito pelo hacker, afirmava que o norueguês seria a grande esperança para melhorar a campanha do clube no Brasileirão Série A.

"Torcedores tricolores, hoje é um dia que entrará para a história do nosso querido Fluminense. Após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria, temos o prazer de anunciar que Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do nosso elenco", dizia a nota falsa.

A brincadeira rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos torcedores tricolores se divertindo com a situação. O Fluminense, no entanto, logo se pronunciou e confirmou que se tratava de um ataque hacker. O clube conseguiu retirar a publicação na mesma noite.

Haaland, de 23 anos, é um dos atacantes mais cobiçados do futebol mundial. Atualmente, ele atua pelo Manchester City, da Inglaterra, e tem contrato com o clube até o fim da temporada 2026/2027.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)