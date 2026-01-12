Flamengo e Paquetá se acertam por volta, diz jornalista e rubro-negro pode pagar R$ 251 milhões O clube inglês tem feito uma temporada decepcionante, estando na zona de rebaixamento na Premier League, ocupando a décima oitava posição. Estadão Conteúdo 12.01.26 13h42 Lucas Paquetá, adeus (Gilvan de Souza / Flamengo) O meio-campista Lucas Paquetá tem um acordo com o Flamengo para voltar ao clube carioca. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 12, pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol. De acordo com o jornalista, Lucas Paquetá deseja voltar ao Brasil. As negociações com o West Ham, clube defendido por Paquetá no futebol inglês, estariam em andamento. A transferência depende agora da equipe inglesa, segundo Fabrizio Romano. O jornalista afirma que Lucas Paquetá tem pressionado o time europeu para que a negociação com o Flamengo seja concretizada e ele possa retornar ao Brasil. VEJA MAIS Paquetá é advertido por não colaborar em investigação sobre caso de manipulação de resultados As possíveis penalidades incluíam multa e suspensão, mas a comissão optou pela punição mais branda após considerar fatores atenuantes Paquetá celebra poder voltar a jogar 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção O meio-campista tem contrato com o West Ham até o mês de junho de 2027. O clube inglês tem feito uma temporada decepcionante, estando na zona de rebaixamento na Premier League, ocupando a décima oitava posição. Enquanto a diretoria trabalha para deixar o elenco ainda mais forte para 2026, em campo, o dia é de novidades. O elenco principal se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a pré-temporada. Neste domingo, o clube fez a estreia no Campeonato Carioca e, usando um time alternativo, basicamente com atletas do sub-20, ficou no empate de 1 a 1 com a Portuguesa, em Volta Redonda. Inicialmente, o planejamento indica que Filipe Luís deva mandar a campo sua equipe titular na terceira rodada do Estadual, diante do Vasco. O clássico está marcado para o dia 21, no Maracanã. Para esse duelo, é provável que o treinador flamenguista escale o time com alguns reservas do profissional mesclado com os garotos da base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Paquetá volta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 410 de BELÉM Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade 12.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47