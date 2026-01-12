Flamengo e Paquetá se acertam por volta, diz jornalista e rubro-negro pode pagar R$ 251 milhões

O meio-campista Lucas Paquetá tem um acordo com o Flamengo para voltar ao clube carioca. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 12, pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol.

De acordo com o jornalista, Lucas Paquetá deseja voltar ao Brasil. As negociações com o West Ham, clube defendido por Paquetá no futebol inglês, estariam em andamento.

A transferência depende agora da equipe inglesa, segundo Fabrizio Romano. O jornalista afirma que Lucas Paquetá tem pressionado o time europeu para que a negociação com o Flamengo seja concretizada e ele possa retornar ao Brasil.

O meio-campista tem contrato com o West Ham até o mês de junho de 2027. O clube inglês tem feito uma temporada decepcionante, estando na zona de rebaixamento na Premier League, ocupando a décima oitava posição.

Enquanto a diretoria trabalha para deixar o elenco ainda mais forte para 2026, em campo, o dia é de novidades. O elenco principal se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a pré-temporada. Neste domingo, o clube fez a estreia no Campeonato Carioca e, usando um time alternativo, basicamente com atletas do sub-20, ficou no empate de 1 a 1 com a Portuguesa, em Volta Redonda.

Inicialmente, o planejamento indica que Filipe Luís deva mandar a campo sua equipe titular na terceira rodada do Estadual, diante do Vasco. O clássico está marcado para o dia 21, no Maracanã. Para esse duelo, é provável que o treinador flamenguista escale o time com alguns reservas do profissional mesclado com os garotos da base.