Flamengo atropela Portuguesa após título da Supercopa Rei e dorme no G-4 do Campeonato Carioca

O Flamengo cumpriu a missão de ganhar da Portuguesa e entrar no G-4 do Campeonato Carioca em grande estilo. Na noite desta quarta-feira (5), o campeão da Supercopa Rei foi até o Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG) para encarar a Portuguesa, em partida válida pela oitava rodada da competição estadual, e com uma bela atuação, superou o adversário por 5 a 0. O técnico Filipe Luís poupou a maioria dos seus titulares, o que não impediu o massacre.

Com o resultado, o Flamengo foi a 13 pontos na Taça Guanabara, com o mesmo número do Volta Redonda e à frente de Nova Iguaçu e Madureira - todos jogam nesta quinta-feira. Do outro lado, a Portuguesa parou em seis e aparece em 11°.

O duelo carioca em terras mineiras começou agitado. Logo aos quatro minutos, Everton Cebolinha recebeu cruzamento de Evertton Araújo e mandou de cabeça, rente ao travessão. No minuto seguinte, a Portuguesa respondeu com Romarinho, que bateu cruzado e parou em boa defesa de Rossi. Do outro lado, o goleiro Douglas também salvou os mandantes aos 12, quando Daniel Sales cruzou na medida para Juninho mandar de cabeça, para um milagre do goleiro da Portuguesa.

Entretanto, o paredão não conseguiu evitar o pior. Aos 36, Arrascaeta mandou uma bomba, Douglas salvou com uma defesa espetacular, mas no rebote, Juninho mandou de cabeça para o fundo do gol.

Aos 43, o Flamengo teve a chance de ampliar com Luiz Araújo, que recebeu de Evertton na entrada da área e bateu colocado, no canto, mas novamente Douglas Borges se esticou todo e mandou para escanteio.

Na volta para o segundo tempo, a Portuguesa teve a chance de empatar logo aos sete, quando Daniel Sales falhou. MV ficou com a bola e tocou para Hélio Paraíba, que sozinho, demorou para bater e Evertton Araújo mandou para escanteio. Aos oito, foi a vez de Evertton mandar contra a própria meta e acertar o travessão.

Porém, foi o torcedor do Flamengo que voltou a celebrar. Aos 11, Ayrton Lucas mandou de cabeça, para defesa de Douglas, mas no rebote, Luiz Araújo só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol. E o time da capital não parou por aí. Aos 12, Daniel Sales foi derrubado por Elicley na área e o árbitro assinalou pênalti. Arrascaeta foi para a cobrança e, de cavadinha, fez o terceiro do Flamengo.

Dominantes, os visitantes seguiram ao ataque e aos 24 anotaram mais um com Matheus Gonçalves, que recebeu lindo passe de Arrascaeta e escorou para o fundo das redes. A Portuguesa, do outro lado, não conseguiu reagir, e acabou sendo derrotada. Deu tempo ainda para Wallace Yan completar o placar aos 41 minutos. Ele recebeu bom passe de Guilherme e bateu na saída do goleiro, fechando a goleada de 5 a 0.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para voltar a campo neste sábado. A partir das 16h30, o Flamengo abre a nona rodada com um clássico diante do Fluminense, no Maracanã. Pouco mais tarde, às 20h, é a vez da Portuguesa visitar o Boavista, em Bacaxá.