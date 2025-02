Vasco da Gama estuda lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré em 2025

O Vasco da Gama planeja uma iniciativa especial para homenagear o Círio de Nazaré em 2025. Conforme apurado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube carioca está desenvolvendo uma camisa comemorativa inspirada na maior festividade católica do Brasil. Contudo, a data de lançamento do uniforme ainda não foi definida.

A ação faz parte de uma estratégia do departamento de marketing cruzmaltino para se conectar com a tradição e a cultura do Círio de Nazaré. A edição de 2025 do evento religioso ocorrerá em um momento especial, próximo à COP-30, conferência climática mundial promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), aumentando ainda mais a projeção internacional da festividade.

Lançamentos de uniformes em outubro já fazem parte da tradição do Vasco. Em 2024, o clube apresentou um terceiro uniforme em homenagem ao centenário da Resposta Histórica, documento que marcou a luta contra a discriminação racial no futebol brasileiro. A carta, assinada em 1924 pelo então presidente José Augusto Prestes, foi a resposta do Vasco à tentativa de excluir jogadores negros e operários da equipe no Campeonato Carioca daquela época.