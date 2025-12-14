Fifa vai anunciar vencedores do prêmio The Best na véspera da final da Copa Intercontinental

A Fifa confirmou neste domingo que a 10ª edição da premiação The Best será realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, às vésperas da decisão da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, na quarta-feira (17), no estádio Ahmad bin Ali. O evento terá início às 14h (horário de Brasília).

Raphinha, meia-atacante do Barcelona e da seleção, é o único brasileiro que concorre ao prêmio principal, de melhor jogador da temporada. Ele disputará o troféu com Ousmane Dembélé (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (PSG) e Lamine Yamal (Barcelona). Atual detentor da taça, Vinícius Jr., do Real Madrid, não foi indicado.

Os melhores atletas e técnicos, tanto no futebol masculino quanto no feminino, serão revelados durante o jantar de gala da Fifa, com mais de 800 convidados, no salão Fairmont Katara Hall, em Doha. Os melhores torcedores, goleiros e goleiras e gols mais bonitos serão anunciados em vídeos nas plataformas da Fifa e nas redes sociais, assim como o ganhador do Prêmio Fair Play.

Além das indicações dos capitães das seleções nacionais, de treinadores e de jornalistas, o The Best também leva em consideração a votação popular, que contou com mais de 16 milhões de votos de torcedores nas principais categorias.

Alisson também concorre ao prêmio de melhor goleiro - já venceu em 2019. Ele disputa o prêmio com Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona).

A atacante Marta está entre as indicadas ao prêmio que leva o seu nome, de gol mais bonito no feminino, enquanto Alerrandro (Vitória) e Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) concorrem ao prêmio Puskás no masculino.

Entre os brasileiros, foram indicados para a seleção do ano: os goleiros Alisson (Liverpool), John (ex-Botafogo), Weverton (Palmeiras) e Fabio (Fluminense); os zagueiros Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Fluminense) e Gabriel Magalhães (Arsenal) e os atacantes João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (ex-Botafogo) e Raphinha (Barcelona). O colombiano Jhon Arias, que defendeu o Fluminense, também está na briga.