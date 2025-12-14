Fifa vai anunciar vencedores do prêmio The Best na véspera da final da Copa Intercontinental Estadão Conteúdo 14.12.25 11h32 A Fifa confirmou neste domingo que a 10ª edição da premiação The Best será realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, às vésperas da decisão da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, na quarta-feira (17), no estádio Ahmad bin Ali. O evento terá início às 14h (horário de Brasília). Raphinha, meia-atacante do Barcelona e da seleção, é o único brasileiro que concorre ao prêmio principal, de melhor jogador da temporada. Ele disputará o troféu com Ousmane Dembélé (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (PSG) e Lamine Yamal (Barcelona). Atual detentor da taça, Vinícius Jr., do Real Madrid, não foi indicado. Os melhores atletas e técnicos, tanto no futebol masculino quanto no feminino, serão revelados durante o jantar de gala da Fifa, com mais de 800 convidados, no salão Fairmont Katara Hall, em Doha. Os melhores torcedores, goleiros e goleiras e gols mais bonitos serão anunciados em vídeos nas plataformas da Fifa e nas redes sociais, assim como o ganhador do Prêmio Fair Play. Além das indicações dos capitães das seleções nacionais, de treinadores e de jornalistas, o The Best também leva em consideração a votação popular, que contou com mais de 16 milhões de votos de torcedores nas principais categorias. Alisson também concorre ao prêmio de melhor goleiro - já venceu em 2019. Ele disputa o prêmio com Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona). A atacante Marta está entre as indicadas ao prêmio que leva o seu nome, de gol mais bonito no feminino, enquanto Alerrandro (Vitória) e Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) concorrem ao prêmio Puskás no masculino. Entre os brasileiros, foram indicados para a seleção do ano: os goleiros Alisson (Liverpool), John (ex-Botafogo), Weverton (Palmeiras) e Fabio (Fluminense); os zagueiros Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Fluminense) e Gabriel Magalhães (Arsenal) e os atacantes João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (ex-Botafogo) e Raphinha (Barcelona). O colombiano Jhon Arias, que defendeu o Fluminense, também está na briga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental The Best Fifa Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30