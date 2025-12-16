Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fifa elege Dembélé e Bonmati como melhores do mundo em premiação sem brasileiros

A única menção ao Brasil durante a cerimônia foi à atacante Marta

Estadão Conteúdo

Ousmane Dembélé, do PSG, e Aitana Bonmati, do Barcelona, foram eleitos os melhores do mundo pela Fifa na edição 2025 do prêmio The Best, realizado nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. O resultado foi o mesmo da Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football, celebrada em setembro.

A seleção da Fifa, que escolhe os melhores em suas respectivas posições, não teve um brasileiro sequer. O mais cotado para ter uma vaga era Raphinha, do Barcelona, mas o ataque foi formado por Lamine Yamal, companheiro do brasileiro no time culé, e Ousmane Dembélé, do Paris Saiint-Germain. Entre as mulheres, também não houve nenhuma representante do Brasil.

A única menção ao Brasil durante a cerimônia foi à atacante Marta, que concorreu ao melhor gol do futebol feminino, premiação que leva seu nome. O Prêmio Marta, contudo, foi entregue à mexicana Lizbeth Ovalle, do Orlando Pride. O Prêmio Puskas, versão da categoria masculina, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente.

PREMIAÇÃO MASCULINA

  • Melhor jogador do mundo: Ousmane Dembélé (PSG/França)
  • Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Itália)
  • Laterais: Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Português)
  • Zagueiros: Pacho Willian (PSG/Equador) e Virgil Van Dikl (Liverpool/Holanda)
  • Meio-campistas: Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelse/Inglaterra).
  • Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França)
  • Treinador: Luis Enrique (PSG) Prêmio Puskas: Santiago Montiel (Independiente-ARG)

PREMIAÇÃO FEMININA

  • Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha)
  • Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Laterais: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra) e Ona Battle (Barcelona/Espanha)
  • Zagueiras: Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra) e Irene Paredes (Barcelona/Espanhol)
  • Meio-campista: Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha) e Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
  • Atacantes: Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
  • Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Orlando Pride/México)
  • Treinadora: Sarina Wiegman (Arsenal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fifa

premiação

Dembelé
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

Mais esportes

Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei

Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém.

16.12.25 12h05

MMA Sport Club

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage

16.12.25 11h51

Futebol

Ansiedade e desgaste na novela azulina

16.12.25 11h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista

Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

11.12.25 12h33

PREÇO

Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026

Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa

16.12.25 23h17

Futebol

Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos'

A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida

15.12.25 17h36

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda