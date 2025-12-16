Fifa elege Dembélé e Bonmati como melhores do mundo em premiação sem brasileiros A única menção ao Brasil durante a cerimônia foi à atacante Marta Estadão Conteúdo 16.12.25 15h22 Ousmane Dembélé, do PSG, e Aitana Bonmati, do Barcelona, foram eleitos os melhores do mundo pela Fifa na edição 2025 do prêmio The Best, realizado nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. O resultado foi o mesmo da Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football, celebrada em setembro. A seleção da Fifa, que escolhe os melhores em suas respectivas posições, não teve um brasileiro sequer. O mais cotado para ter uma vaga era Raphinha, do Barcelona, mas o ataque foi formado por Lamine Yamal, companheiro do brasileiro no time culé, e Ousmane Dembélé, do Paris Saiint-Germain. Entre as mulheres, também não houve nenhuma representante do Brasil. A única menção ao Brasil durante a cerimônia foi à atacante Marta, que concorreu ao melhor gol do futebol feminino, premiação que leva seu nome. O Prêmio Marta, contudo, foi entregue à mexicana Lizbeth Ovalle, do Orlando Pride. O Prêmio Puskas, versão da categoria masculina, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente. PREMIAÇÃO MASCULINA Melhor jogador do mundo: Ousmane Dembélé (PSG/França) Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Itália) Laterais: Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Português) Zagueiros: Pacho Willian (PSG/Equador) e Virgil Van Dikl (Liverpool/Holanda) Meio-campistas: Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelse/Inglaterra). Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França) Treinador: Luis Enrique (PSG) Prêmio Puskas: Santiago Montiel (Independiente-ARG) PREMIAÇÃO FEMININA Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha) Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) Laterais: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra) e Ona Battle (Barcelona/Espanha) Zagueiras: Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra) e Irene Paredes (Barcelona/Espanhol) Meio-campista: Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha) e Cláudia Pina (Barcelona/Espanha) Atacantes: Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Alexia Putellas (Barcelona/Espanha) Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Orlando Pride/México) Treinadora: Sarina Wiegman (Arsenal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fifa premiação Dembelé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21