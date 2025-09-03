Fifa aplica multa de R$ 814 mil à Argentina por racismo nas Eliminatórias Estadão Conteúdo 03.09.25 14h59 A Fifa anunciou nesta quarta-feira uma série de multas às federações por casos de racismo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E uma das entidades punidas foi a Associação de Futebol Argentino (AFA), multada em 120 mil francos suíços, equivalente a R$ 814 mil, por atitudes discriminatórias de torcedores da sua seleção em jogo contra a Colômbia. O episódio racista aconteceu no dia 10 de junho, na partida entre argentinos e colombianos, em Buenos Aires. A partida terminou empatada por 1 a 1. A Fifa não entrou em detalhes sobre o ato considerado discriminatório. E aplicou a multa, de quase US$ 150 mil, por uma única denúncia. O jogo também rendeu uma multa de 5 mil francos suíços (R$ 34 mil) ao meio-campista argentino Enzo Fernandez, por uma falta perigosa. O argentino também foi suspenso por dois jogos. Atual campeã mundial, a Argentina se classificou por antecipação para o Mundial a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Outras cinco federações foram punidas por "discriminação e abuso racista": Albânia, Chile, Colômbia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina. A entidade albanesa recebeu a maior multa, de 161,5 mil francos suíços (pouco mais de um R$ 1 milhão). A federação chilena foi multada em 115 mil francos suíços, enquanto a Colômbia terá que desembolsar 70 mil francos suíços. A Sérvia deve pagar 50 mil e a Bósnia-Herzegovina, 21 mil. As multas de seis dígitos mostram uma nova postura da Fifa, mais severa, com casos de racismo no futebol. A nova abordagem foi determinada em sua última reunião anual, em 2024, em um pedido para que as entidades do futebol tomassem medidas mais rígidas contra casos de discriminação. Na maioria dos casos, a Fifa também ordenou que suas federações membros tivessem um "plano de prevenção" para jogos futuros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Argentina racismo multa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11