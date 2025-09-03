Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua O Liberal 03.09.25 12h47 Vendedor morreu aos 53 anos (Cristino Martins / O Liberal) As últimas homenagens e a despedida de amigos e familiares do vendedor Roberto Carlos, conhecido pelo bordão "Água, Caralh*", ocorrem nesta quarta-feira (3), a partir das 14h, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal. Ícone dos estádios da capital paraense, o vendedor morreu na última segunda-feira (1º), após sofrer um infarto em Macapá. O corpo de Roberto foi trazido para o Pará após mobilização da família, amigos e internautas, que acompanhavam o trabalho do vendedor nas redes sociais, para arrecadar o valor necessário para o traslado. Roberto Carlos tinha 53 anos e estava trabalhando em uma feira no estado vizinho quando sofreu o infarto. Ele era natural de Parnaíba, no Piauí, mas veio para Belém ainda adolescente e, vendendo água, se tornou uma figura reconhecida nos estádios, especialmente nos jogos de Remo e Paysandu, por conta do bordão "Água, caralh*". VEJA MAIS Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense Por meio das redes sociais, a Federação Paraense de Futebol (FPF) lamentou a morte do vendedor e disse que ele foi "conhecido pelo seu jeito irreverente e carismático, marcando gerações de torcedores e tornando cada partida ainda mais especial". O Remo também lamentou a perda e afirmou que o "seu jeito único ficará para sempre na memória dos torcedores paraenses". O velório de Roberto Carlos, que deixa três filhos e netos, será na Rua Alacid Nunes, em Ananindeua. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol luto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela 03.09.25 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h19