Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua

As últimas homenagens e a despedida de amigos e familiares do vendedor Roberto Carlos, conhecido pelo bordão "Água, Caralh*", ocorrem nesta quarta-feira (3), a partir das 14h, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.

Ícone dos estádios da capital paraense, o vendedor morreu na última segunda-feira (1º), após sofrer um infarto em Macapá. O corpo de Roberto foi trazido para o Pará após mobilização da família, amigos e internautas, que acompanhavam o trabalho do vendedor nas redes sociais, para arrecadar o valor necessário para o traslado.

Roberto Carlos tinha 53 anos e estava trabalhando em uma feira no estado vizinho quando sofreu o infarto. Ele era natural de Parnaíba, no Piauí, mas veio para Belém ainda adolescente e, vendendo água, se tornou uma figura reconhecida nos estádios, especialmente nos jogos de Remo e Paysandu, por conta do bordão "Água, caralh*".

Por meio das redes sociais, a Federação Paraense de Futebol (FPF) lamentou a morte do vendedor e disse que ele foi "conhecido pelo seu jeito irreverente e carismático, marcando gerações de torcedores e tornando cada partida ainda mais especial".

O Remo também lamentou a perda e afirmou que o "seu jeito único ficará para sempre na memória dos torcedores paraenses".

O velório de Roberto Carlos, que deixa três filhos e netos, será na Rua Alacid Nunes, em Ananindeua.