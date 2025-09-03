VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão Hannah Franco 03.09.25 23h44 Jogador agride árbitra após expulsão em jogo da terceira divisão colombiana. (Reprodução/Redes Sociais) Uma árbitra foi agredida com um tapa no rosto durante uma partida da terceira divisão do futebol colombiano, neste fim de semana. O caso ocorreu no jogo entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, na cidade de Aracataca, na Colômbia. A árbitra envolvida é Vanessa Ceballos. Segundo informações do jornal Marca, a confusão começou quando Ceballos expulsou um jogador identificado como Bolívar, que estava no banco de reservas. Irritado com a decisão, o atleta se levantou e agrediu a árbitra com um tapa no rosto, diante dos outros jogadores e da comissão técnica. VEJA MAIS Torcida organizada do Coritiba-PR é punida e torcedores estão proibidos de ir aos estádios Decisão envolve confusão em jogo do Brasileirão de 2023 e estadual de 2025 Santos é multado em R$ 95 mil por confusão na Vila Belmiro em jogo com o CRB na Copa do Brasil Imagens gravadas no momento do incidente mostram a árbitra visivelmente abalada. Ela tentou reagir, mas foi contida pelos próprios jogadores em campo, evitando uma confusão ainda maior. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou indignação de torcedores, comentaristas e profissionais do esporte. A Liga de Futebol de Magdalena, responsável pela organização da competição, publicou uma nota oficial repudiando a agressão. A entidade afirmou que não compactua com qualquer forma de violência e defendeu punições ao jogador envolvido. A Primera C é uma liga regional e não integra diretamente o sistema profissional colombiano. Apesar disso, os organizadores informaram que vão colaborar com as autoridades para que o caso seja investigado. Até o momento, não há informações sobre punições ao atleta agressor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave agressão Futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 Futebol Ex-goleiro e ídolo do Remo será homenageado com título de 'Cidadão de Belém' A iniciativa visa homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados ao futebol paraense, em especial ao torcedor azulino 26.03.25 17h08 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 Futebol Neymar sempre marcou gols quando jogou no Mangueirão; veja os lances Jogador voltará em Belém para defender o Brasil, em jogo de Eliminatórias contra a Bolívia. 18.08.23 16h29