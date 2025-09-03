Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia

Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão

Hannah Franco
fonte

Jogador agride árbitra após expulsão em jogo da terceira divisão colombiana. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma árbitra foi agredida com um tapa no rosto durante uma partida da terceira divisão do futebol colombiano, neste fim de semana. O caso ocorreu no jogo entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, na cidade de Aracataca, na Colômbia. A árbitra envolvida é Vanessa Ceballos.

Segundo informações do jornal Marca, a confusão começou quando Ceballos expulsou um jogador identificado como Bolívar, que estava no banco de reservas. Irritado com a decisão, o atleta se levantou e agrediu a árbitra com um tapa no rosto, diante dos outros jogadores e da comissão técnica.

Imagens gravadas no momento do incidente mostram a árbitra visivelmente abalada. Ela tentou reagir, mas foi contida pelos próprios jogadores em campo, evitando uma confusão ainda maior. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou indignação de torcedores, comentaristas e profissionais do esporte.

A Liga de Futebol de Magdalena, responsável pela organização da competição, publicou uma nota oficial repudiando a agressão. A entidade afirmou que não compactua com qualquer forma de violência e defendeu punições ao jogador envolvido.

A Primera C é uma liga regional e não integra diretamente o sistema profissional colombiano. Apesar disso, os organizadores informaram que vão colaborar com as autoridades para que o caso seja investigado.

Até o momento, não há informações sobre punições ao atleta agressor.

