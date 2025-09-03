VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia

Uma árbitra foi agredida com um tapa no rosto durante uma partida da terceira divisão do futebol colombiano, neste fim de semana. O caso ocorreu no jogo entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, na cidade de Aracataca, na Colômbia. A árbitra envolvida é Vanessa Ceballos.

Segundo informações do jornal Marca, a confusão começou quando Ceballos expulsou um jogador identificado como Bolívar, que estava no banco de reservas. Irritado com a decisão, o atleta se levantou e agrediu a árbitra com um tapa no rosto, diante dos outros jogadores e da comissão técnica.

Imagens gravadas no momento do incidente mostram a árbitra visivelmente abalada. Ela tentou reagir, mas foi contida pelos próprios jogadores em campo, evitando uma confusão ainda maior. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou indignação de torcedores, comentaristas e profissionais do esporte.

A Liga de Futebol de Magdalena, responsável pela organização da competição, publicou uma nota oficial repudiando a agressão. A entidade afirmou que não compactua com qualquer forma de violência e defendeu punições ao jogador envolvido.

A Primera C é uma liga regional e não integra diretamente o sistema profissional colombiano. Apesar disso, os organizadores informaram que vão colaborar com as autoridades para que o caso seja investigado.

Até o momento, não há informações sobre punições ao atleta agressor.