O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fifa anuncia os nomes oficiais dos mascotes da Copa do Mundo de 2026

Os mascotes foram divulgados em um vídeo nas redes sociais da entidade

Estadão Conteúdo

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, os nomes dos mascotes que vão representar os três países que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2026. Os personagens, ainda em forma de silhueta terão a identidade definidas: Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos).

Os mascotes foram divulgados em um vídeo nas redes sociais da entidade. Maple foi apresentado como um goleiro trajando a camisa número 1. O nome faz referência à folha que representa a bandeira canadense.

Em seguida, Zayu aparece como um número 9. O nome vem da língua náuatle, que era falada pelo povo Azteca. Já Clutch é definido como um meio-campista norte-americano número dez e tem o azul como cor predominante. As imagens no vídeo sugerem ainda que os três personagens devem ser animais.

No início da apresentação, a peça publicitária mostra a inscrição "Mascots are coming", (Mascotes estão chegando).

Na história das Copas, o primeiro torneio que contou com um personagem foi o Mundial de 1966, realizado na Inglaterra, que apresentou aos amantes do futebol o leão Willie. Desde então, essa prática se tornou uma tradição da competição que é disputada de quatro em quatro anos.

Em 1970, ano em que o Brasil conquistou o tricampeonato, o mascote foi Juanito. Nos Estados Unidos, ano do tetra, Striker, foi o símbolo do torneio. Já em 2002, três personagens representaram a disputa que teve Japão e Coreia do Sul como anfitriões: Kaz, Ato e Nik.

