Fernandinho brinca com chegada de Vidal no Furacão: 'Asilo Athletico Paranaense'

A chegada de Arturo Vidal como reforço do Athletico-PR tem sido bastante elogiada por fãs e jogadores. O volante chileno foi anunciado oficialmente pelo Furacão nesta sexta-feira (14), após acertar a rescisão antecipada do contrato com o Flamengo no início desta semana.

Um dos líderes da equipe e concorrente, Fernandinho, brincou com a chegada do novo companheiro, de 36 anos.

“Será que a gente precisa mudar o nome para asilo Athletico Paranaense?”, disse Fernandinho em entrevista coletiva.

O volante também elogiou a dinâmica de Vidal, e disse que o jogador tem muito para contribuir no Furacão. “O Arturo é um cara excepcional. Tive a oportunidade de jogar contra ele algumas vezes, excelente jogador (...) Um jogador desse calibre tem muito a oferecer e, quem for esperto, vai poder extrair o máximo possível dessas ideias, conceitos, técnicas e experiências que ele tem”, completou.

Além do líder, Erick Luis também afirmou que a chegada do novo volante pode ajudar o time fora e dentro de campo. “Um cara de muita presença, com currículo vasto, e sabemos que vai ajudar bastante. A concorrência no meio é muito grande, aumenta a competitividade interna, que é sadia e tende a fazer bem para nossa equipe”, frisou o jogador.

Saída do Flamengo e carreira internacional

Pela manhã da última quinta-feira (13), o Flamengo comunicou a rescisão de Arturo Vidal. O meia abriu mão do contrato até o final do ano com o rubro-negro e recebeu uma parcela única de R$ 1,5 milhão.

Para 2023, o jogador participa do Brasileirão e oitavas de final da Libertadores. Vidal foi revelado pelo Colo-Colo, do Chile. Em 2007, se transferiu para a Europa, onde passou 15 anos, com passagens pelo Bayern de Munique, Juventus, Barcelona e Inter de Milão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)