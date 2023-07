Arturo Vidal tem contratação oficialmente anunciada pelo Athletico-PR

Arturo Vidal, ex-jogador do Flamengo, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Athelico-PR nesta sexta-feira (14). O chileno deve permanecer no Furacão até o final de 2023, vestindo a camisa 23.

Vidal tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, mas optou por acertar a rescisão antecipada. O empresário Fernando Felicevich, ao visitar o CT do Flamengo nesta segunda-feira (10), acertou tudo. O pagamento foi de R$1,6 milhão em parcela única.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o Furacão anunciou a chegada do volante com fotos e vídeos de momentos únicos em jogos com participação de Vidal.

“Os quatro ventos do Furacão são as quatro características mais importantes da minha personalidade. Em minha carreira e na minha forma de ser. Inovação, rebeldia, ambição e entusiasmo. Foi também por isso que chegamos tão rápido a um acordo com o Athletico”, contou ao site do time.

Fernandinho, um dos líderes do Furacão, chegou a brincar com a chegada do meio-campista: “Será que a gente precisa mudar o nome para asilo Athletico Paranaense?”, disse em conversa com a imprensa.

No Flamengo, o chileno fez 51 partidas, tendo dois gols marcados e dois títulos conquistados: Libertadores e Copa do Brasil. Sem jogar desde 8 de junho, o meia poderá participar da Libertadores, já que o novo time tem direito a cinco trocas de jogadores na lista de 50 inscritos.

Vidal foi revelado pelo Colo-Colo, do Chile. Em 2007, se transferiu para a Europa, onde passou 15 anos, com passagens pelo Bayern de Munique, Juventus, Barcelona e Inter de Milão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)