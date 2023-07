Barcelona utiliza apelido de Vitor Roque, ‘Tigrinho’; entenda o motivo

Pela manhã desta quarta-feira (12), Vitor Roque, do Athletico-PR, foi anunciado como novo reforço do Barcelona. A notícia de contratação do atacante foi acompanhada de um vídeo com imagens de um tigre e o famoso apelido do jogador “Tigrinho”, ainda desconhecido por alguns internautas.

VEJA MAIS

No final, a publicação destaca a frase “O Tigrinho é culer”, declarada pelo próprio jogador. Mas afinal, de onde vem o apelido? A alcunha dada ao jogador remete o clássico ditado “Filho de Tigrão, Tigrinho é”.

Juvenal Ferreira, pai de Vitor Roque, também foi jogador no futebo de Minas Gerais, e era apelidado de “Tigrão” pelos amigos.

O atacante de 18 anos iniciou a trajetória no América-MG, nas categorias de base como volante, mesma posição do pai. Em seguida se tornou meio-campista, avançou e foi para o ataque.

Com a contratação, o “Tigrinho” tem sido bastante mencionado na Catalunha. Além do novo time, os dois principais veículo esportivos, ‘Mundo Deportivo’ e ‘Sport’, utilizaram o nome para se referir ao novo integrante do Barça.

De acordo com as publicações, o brasileiro tem ida para o Barcelona prevista para julho de 2024, período em que encerra o contrato com o Athletico-PR.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)