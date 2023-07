Athletico-PR e Barcelona anunciam transferência de Vitor Roque

Vitor Roque é oficialmente o novo reforço do Barcelona. A contratação do atacante foi anunciada pela manhã desta quarta-feira (12), nas redes sociais do Athletico-PR e do Barcelona, simultaneamente.

De acordo com a publicação, Vitor fechou o acordo com o clube catalão até o final da temporada 2030/31 e tem ida prevista para o Barça na temporada de 2024/25, ou seja, julho de 2024.

O valor acertado pelo Furacão foi de 35 milhões de euros, com mais 10 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 230 milhões na cotação atual). Fora isso, a cláusula do contrato é de R$1 bilhão.

Nas boas-vindas, o perfil oficial do Barcelona até chegou a brincar com o apelido do jogador com a legenda “Tigrinho es culé”.

Vitor Roque teve principal destaque no mercado internacional no final do ano passado após a disputa do Sul-Americano sub-20, onde foi artilheiro com seis gols. Depois da vitória do Brasil, Roque foi convocado para a seleção principal.

Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro estava sendo cotado pelo Manchester United, PSG e Tottenham. Na última semana, o Athletico pressionou o clube catalão para enviar os documentos do contrato do atacante, caso contrário, abriria negociações com os demais clubes interessados.

De Minas Gerais, o atacante iniciou nas categorias de base do América-MG. Ainda no sub-17, fez uma transferência polêmica para o Cruzeiro e em seguida foi vendido ao Athletico por US$5 milhões de euros. Pelo Furacão, são 66 partidas com nove assistências.

Em 2022, foi essencial para levar a equipe à final da Libertadores.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)