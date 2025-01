F1: Lewis Hamilton surge pela primeira vez com o uniforme da Ferrari em nova foto; Veja!

O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton surgiu, pela primeira vez, usando o macacão da Ferrari em uma foto inédita publicada em suas redes sociais, nesta terça-feira (21). “Primeira vez no vermelho”, escreveu o britânico em publicação compartilhada com a equipe italiana.

A foto gerou alvoroço entre os fãs do piloto nas redes sociais. A postagem ultrapassou a marca de 1 milhão de curtidas em apenas 45 segundos. Na sessão de comentários, os entusiastas do automobilismo mostraram muita empolgação com a nova era de Lewis.

Na segunda-feira (20), foram divulgadas as primeiras fotos do piloto na sede da equipe em Maranello, na Itália, onde Hamilton posou para fotos ao lado da icônica Ferrari F40.

O primeiro teste do automobilista com o icônico carro vermelho da sua nova escuderia deve ocorrer nesta quarta-feira (22), no circuito de Fiorano. A estreia oficial do britânico pela Ferrari, no entanto, deve acontecer apenas no Grande Prêmio da Austrália, que ocorre entre os dias 14 e 16 de março.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)