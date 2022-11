F1 hoje: domingo é dia de GP de São Paulo, antigo GP do Brasil; veja onde assistir ao vivo

Neste domingo (13), a Fórmula 1 chega à 21ª etapa com o GP de São Paulo. Depois do Grande Prêmio do México, a competição aterrissa no Circuito Autódromo José Carlos Pace, popularmente chamado de Autódromo de Interlagos, localizado no distrito de Cidade Dutra, em São Paulo. Este campeonato já tem um campeão: Max Verstappen, o piloto da Red Bull. Com esta vitória antecipada, o holandês garantiu o segundo título na categoria.

Desde 2021 que o “GP do Brasil” ganhou uma nova nomenclatura para “GP de São Paulo”. A mudança foi feita pelo promotor Alan Adler, organizador deste evento. “Essa mudança tem muitos elementos além do nome do GP. É um momento novo da Fórmula 1, uma relação nova de São Paulo com a Fórmula 1. Hoje em dia, a gente sabe que os investimentos não são baixos para as cidades que queiram sediar um GP, então, São Paulo assumiu essa responsabilidade, esse compromisso de seriedade e, portanto, merece ter seu nome no evento [...]", declarou em entrevista para o portal Grande Prêmio.

Para este GP, será utilizado o sprint, um tipo de mini corrida que define o grid de largada para a disputa de hoje. Neste formato, é distribuído pontos nas corridas de classificação na tentativa de maior competitividade entre os pilotos.

Características do Circuito Autódromo de Interlagos

Visão aérea do Circuito Autódromo José Carlos Pace, popularmente chamado de Autódromo de Interlagos. (Foto / JF DIÓRIO / ESTADÃO - Arquivo)

Localização: Autódromo José Carlos Pace, popularmente chamado de Autódromo de Interlagos, está localizado no distrito de Cidade Dutra, em São Paulo.

71 Curvas: 15

15 Comprimento do Circuito: 4.309m

4.309m Pneus disponíveis: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios)

C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios) Recorde em corrida: 1min10s540 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

1min10s540 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018) Primeira disputa: 1972

1972 Maior vencedor (pilotos): Alain Prost (6)

Alain Prost (6) Maior vencedor (equipe): McLaren (12)

Como acompanhar o GP de São Paulo?

Dia e hora: Domingo, 13 de novembro, a partir das 15h

Onde assistir: TV Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Como está a classificação geral da Fórmula 1?

No top 3, com quatro corridas de antecedência, o Max Verstappen (Red Bull) já é o campeão do campeonato com 416 pontos. Sérgio Perez (Red Bull) é o 2° com 280, e Charles Leclerc (Ferrari) fecha com 275 pontos.

Curiosidades sobre o GP de São Paulo

No dia 30 de março, a Fórmula 1 completou 50 anos de GP no Brasil. A primeira corrida, em 1973, marcou a primeira vitória de Emerson Fittipaldi. Ao todo, cinco brasileiros venceram neste Grande Prêmio: Emerson Fittipaldi (1973 e 74); José Carlos Pace, em 1975; Nelson Piquet (1983 e 1986); Ayrton Senna (1991 e 1993) e Felipe Massa (2006 e 2008).

A corrida de 1991, a primeira vez que Ayrton Senna venceu no Brasil, foi marcada por um momento inesquecível para os fãs do esporte. Faltando apenas 20 voltas para o final da corrida, o piloto perdeu a terceira, quarta e quinta marcha. Porém, com dores no ombro e nos braços, superou os concorrentes e foi campeão ao correr 71 voltas em 1 hora, 38 minutos e 28 segundos. Confira o registro:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)