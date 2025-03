F1: Ferrari confia na disputa pelo título de 2025: 'Temos dois pilotos que podem fazer isso'

A temporada de 2025 da Fórmula 1 começa no próximo dia 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. Na corrida, será possível avaliar quais equipes acertaram no conceito dos carros, e uma das grandes expectativas é para a estreia do heptacampeão Lewis Hamilton com a Ferrari. O chefe da equipe italiana, Frederic Vasseur, está confiante e colocou como meta a conquista dos campeonatos de pilotos e construtores, que escaparam por pouco em 2024.

"Queremos lutar pelos dois campeonatos, pois sabemos que temos dois pilotos que podem fazer isso. O clima na equipe é muito positivo. Continuaremos trabalhando duro para estarmos prontos em duas semanas para o início da temporada", afirmou Vasseur em entrevista à F1.

Ao lado de Hamilton, a Ferrari segue com o monegasco Charles Leclerc. Ambos os pilotos fizeram boas voltas nos testes de pré-temporada e, apesar de se mostrarem satisfeitos com a funcionalidade do carro, o time acredita que melhorias ainda precisam ser feitas para brigarem pelos títulos.

A Ferrari não ganha um campeonato desde 2008, quando foi campeã de construtores. Já o último título de pilotos foi em 2007, com Kimi Räikkönen. Desde então, o time mais tradicional do automobilismo tem amargado o jejum.

Por conta disso, para as próximas temporadas, a equipe investiu pesado e contratou Lewis Hamilton, maior vencedor da F1. O heptacampeão está em busca do oitavo título e trocou a Mercedes pela escuderia italiana.

"No momento, esse é o meu único foco. É claro que tenho outras coisas, como a Mission 44, tenho uma equipe. Mas 99% ou 98%, como quiserem, é só sobre isso. É isso que eu amo, foi com isso que eu cresci sonhando. Sei que farei muito mais nesse novo capítulo da minha vida e estou muito animado com isso", afirmou Hamilton durante coletiva nos testes no Bahrein.

O primeiro GP do ano ocorre na Austrália, entre os dias 14 e 16 de março. Max Verstappen conquistou o título de pilotos em 2024, enquanto a McLaren levou o de construtores.