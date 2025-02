F1: Com a Ferrari, Lewis Hamilton lidera a primeira sessão do segundo dia de testes da pré-temporada

No segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Sakhir, no Bahrein, o heptacampeão Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão. Com a Ferrari e com chuva, o piloto conseguiu baixar de 1min30s e fez 1min29s379.

Em segundo lugar ficou o ex-companheiro de Hamilton, George Russell, da Mercedes. Já em terceiro, veio Carlos Sainz, da Williams. A partir das 9h, a segunda parte do treino começou com outros 10 pilotos.

A primeira sessão do dia começou com o circuito molhado, pois começou a chover em Sakhir. Com isso, muitos carros não foram para a pista, já que o mau tempo dificultava a coleta de dados e a maioria das equipes não tinha pneus para chuva. Apenas Aston Martin e Haas levaram compostos intermediários para esta sessão.

VEJA MAIS

Russell foi o piloto que mais andou no circuito, com 70 voltas. Já Liam Lawson, da Red Bull, foi o que menos aproveitou o treino, completando apenas 28 giros. O piloto neozelandês, companheiro de Max Verstappen, teve um problema no carro e passou a maior parte da sessão na garagem para ajustar o modelo.

Além dos carros, durante os testes, a direção da FIA também testou os procedimentos de segurança, com o safety car virtual, bandeira vermelha e outros.

Vale destacar que, neste momento, os tempos que os pilotos marcam não são os mais importantes. As equipes aproveitam a pré-temporada para testar configurações, analisar os dados dos carros e verificar qual o melhor acerto para o modelo. Assim, em uma mesma sessão, os times podem ter objetivos de trabalho diferentes.