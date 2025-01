F1: Lewis Hamilton faz o primeiro teste com o carro da Ferrari na Itália; veja

O heptacampeão Lewis Hamilton dirigiu pela primeira vez um carro da Ferrari, sua equipe para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O piloto guiou o SF-23, modelo utilizado em 2023, na pista de Fiorano, na Itália. Segundo informações, o inglês completou 30 voltas no traçado, que estava úmido devido às condições climáticas.

O teste não faz parte do cronograma oficial da pré-temporada e serve para que o piloto se familiarize com os carros da Scuderia. Os eventos são autorizados pela Federação Internacional de Automobilismo e só podem ser realizados com modelos de anos anteriores.

Mesmo assim, o evento chamou a atenção dos fãs de automobilismo no mundo todo. Na pista, diversos torcedores da Ferrari estavam presentes e prestigiaram a estreia não oficial de Hamilton pela equipe italiana.

VEJA MAIS

Além de Lewis, Charles Leclerc também participou da sessão, que foi marcada pelo frio e pela neblina na pista.

Hamilton apareceu na pista todo equipado com o macacão vermelho, o carro adesivado com seu número e o novo capacete para a temporada. O novo modelo é diferente dos que foram usados pelo heptacampeão nos últimos anos. Para a estreia na Ferrari, Lewis escolheu o amarelo-ouro, que dominou toda a peça, com detalhes em vermelho.

A escolha do piloto lembrou sua estreia pela McLaren e Mercedes, quando o inglês também optou pelo amarelo nos capacetes. A cor o acompanha desde o kart.

Além desses testes, Hamilton vai testar o carro da Ferrari na pista de Barcelona, na Espanha, conforme informações divulgadas pelo site Motorsport. Segundo a publicação, o evento deve ocorrer ainda este mês.

A Fórmula 1 retorna oficialmente no próximo dia 16 de março, com o GP da Austrália. Esta será a primeira corrida de Hamilton com a equipe italiana.