Executivo da Tuna tem punição reduzida em caso de tentativa de agressão contra árbitro

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) diminuiu a pena dada ao executivo de futebol da Tuna Luso, Vinícius Pacheco. Ele havia sido punido há dois meses por tentativa de agressão a um árbitro durante partida do Campeonato Paraense Sub-20, em 2024. A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao clube.

Inicialmente, o dirigente cruzmaltino havia sido punido com 300 dias de afastamento da função, contudo, com a nova decisão, a pena foi reduzida para 195 dias. De fato, a Justiça Desportiva anulou o efeito suspensivo do dirigente, que o permitia participar de jogos da Águia do Souza enquanto o caso estava em julgamento. Além da suspensão, Vinícius ainda terá de pagar multa de R$ 10 mil. A sentença ainda cabe recurso.

Vinicius Pacheco foi denunciado ao TJD por tentativa de agressão ao árbitro Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior. O caso ocorreu no dia 9 de dezembro de 2024, durante a partida entre Remo e Tuna, no CEJU, válida pela semifinal do Campeonato Paraense Sub-20. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

Após o fim do duelo, enquanto a arbitragem saia do campo, o executivo cruzmaltino tentou agredir o juiz, segundo relatos em súmula. O dirigente não teria concordado com algumas marcações do árbitro e xingou antes de partir para a tentativa de agressão.

Vinicius chegou a ser contido por seguranças da Federação Paraense de Futebol (FPF). Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o momento em que Vinícius Pacheco parte para cima da arbitragem, mas é impedido.