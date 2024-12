TJD pune dirigente da Tuna por 300 dias e multa, após tentativa de agressão contra árbitro

O executivo de futebol da Tuna Luso Brasileira, Vinícius Pacheco, foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), pela tentativa de agressão a um árbitro, durante uma partida do Campeonato Paraense categoria Sub-20, no Centro da Juventude (CEJU). O dirigente ficará afastado das suas funções por quase um ano e pagará uma multa de R$20 mil.

Vinícius Pacheco foi denunciado nos artigos Arts 243-F, 243-C, 254-A c/c 157 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Por maioria dos votos no julgamento, Pacheco pegou uma punição de 300 dias, além de uma multa no valor de R$20 mil. A decisão do TJD-PA cabe recurso.

A equipe de O Liberal entrou em contato com Vinícius Pacheco, mas até o momento da publicação deste material, o dirigente da Tuna Luso Brasileira não retornou os questionamentos.

Relembre o caso

No último dia 9, no CEJU, em Belém, Remo x Tuna se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense de futebol Sub-20. Após o jogo, que terminou 1 a 1, o árbitro da partida, Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior, se dirigia para o vestiário, quando, segundo ele, sofreu tentativa de agressão por conta do dirigente da Tuna, Vinícius Pacheco.

O árbitro relatou em súmula o ocorrido e identificando Vinícius Pacheco, quem não concordava com marcações realizadas pelo árbitro na partida. O árbitro do jogo relatou que foi ofendido com as palavras: “Safado, vagabundo e safado”, além de ter sido perseguido por Vinícius Pacheco, que o tentou o agredir fisicamente, porém, foi contido por seguranças da federação Paraense de Futebol (FPF), o impedindo de ter acesso ao trio de arbitragem. Além disso, o árbitro relatou de ter sido acusado por Vinícius Pacheco de ter uma “marcação pessoal” contra ele, e que essas palavras “ofenderam sua honra”.