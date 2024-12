É campeã! Tuna vence o Tiradentes e conquista o título do Parazão de futebol feminino 2024

A Tuna Luso Brasileira é a grande campeã do Parazão de futebol feminino 2024. A equipe cruzmaltina venceu o Tiradentes com o placar de 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (19), no Centro da Juventude (CEJU), e garantiu o título da Águia.

A Lusa venceu com um gol em cada tempo. O primeiro foi marcado por Nathi, que aproveitou a trapalhada da defesa do Tiradentes e abriu o placar. No segundo tempo a Tuna ampliou a vantagem aos 13 minutos, com Amanda Neymar, em cobrança de falta. Nos acréscimos da partida, Heloísa diminuiu para o Tiradentes, mas a reação parou por aí.

VEJA MAIS

Com o título, a Tuna quebrou a sequência de três títulos do Remo na competição e voltou a ser campeã estadual depois de 10 anos. A última conquista da Águia Guerreira ocorreu em 2014, vencendo a Esmac na decisão. No total, a Lusa conquistou o Parazão quatro vezes nos anos de 2011, 2013, 2014 e agora em 2024.

A Tuna já havia conquistado o acesso para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A 3, que será jogado em 2025. Agora com o título, a Lusa garante vaga também na Supercopa feminina adulto, contra o Paysandu [campeão da Copa Pará adulo]. A partida será no próximo domingo (22), às 15h30, no CEJU.