Ex-Real Madrid e campeão mundial em 2018, Varane anuncia aposentadoria aos 31 anos

Campeão mundial com a França em 2018, o zagueiro Raphael Varane anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira (25). O anúnciou pegou os torcedores de surpresa, já que o agora ex-jogador tem apenas 31 anos. Ex-Real Madrid, o francês tomou a decisão após sofrer nova lesão no joelho.

Varane iria iniciar a temporada no Como, time italiano. No entanto, na estreia, o defensor sofreu a lesão que o fez optar pela aposentadoria. O anúncio foi feito por meio das redes sociais em um longo texto. O zagueiro afirmou que vai continuar no clube da Itália em outra função.

"Dizem que todas as coisas boas chegam ao fim", escreveu o jogador. "Na minha carreira eu tive muitos desafios, cresci em cada ocasião, quase todas elas supostamente impossíveis. Emoções incríveis, momentos especiais e memórias que vão durar a vida toda. Refletindo sobre esses momentos, é com imenso orgulho e um sentimento de realização que estou anunciando minha aposentadoria do jogo que todos amamos", disse Varane, que já havia se aposentado da seleção francesa.

O zagueiro construiu uma carreira sólida ao longo dos anos. Pelo Real Madrid, clube onde teve o maior destaque, conquistou 18 títulos, sendo quatro Champions League. Após a passagem vitória, o defensor assinou com o Manchester United em 2021, no entanto, não se destacou e deixou a equipe na última temporada, quando foi para o time italiano.

"Eu me cobro no mais alto padrão. Eu quero ir embora forte, não apenas me segurando no jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir seu coração e seu instinto. Desejo e necessidade são duas coisas diferentes. Já caí e levantei mil vezes, e, desta vez, é o momento de parar e pendurar minhas chuteiras com o meu último jogo ganhando um troféu em Wembley", relatou o campeão mundial.

A estreia no Como, da Itália, foi frustrada. O zagueiro atuou por apenas 20 minutos antes de sofrer a lesão. Na publicação, Varane destacou que uma nova etapa da sua vida inicia fora dos gramados e agradeceu a todos pelo apoio.

"Agora, uma nova vida começa fora do campo. Eu vou continuar no Como, só não vou usar chuteiras e caneleiras. Espero contar mais sobre isso para vocês em breve. Por agora, para os torcedores de cada clube no qual joguei, para meus companheiros, técnicos e comissão técnica... Do fundo do meu coração, obrigado por tornar esta jornada mais especial do que meus sonhos mais loucos poderiam imaginar", finalizou.