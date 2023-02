Raphael Varane, campeão do mundo em 2018, anuncia aposentadoria da seleção francesa

O zagueiro Raphael Varane, de 29 anos, anunciou, nesta quinta-feira (2), a aposentadoria da seleção francesa após jogar no time durante 10 anos. A decisão foi divulgada por meio de uma carta publicada nas redes sociais onde o jogador destacou o orgulho em vestir a camisa da França.

“Representar nosso grande país por uma década foi uma das maiores honras da minha vida. Cada vez que vesti essa camisa azul, senti um orgulho imenso. O dever de dar tudo, jogar com o coração e vencer sempre que entramos em campo. Venho pensando nisso há vários meses e decidi que era o momento certo de me aposentar”, escreveu Varane.

Varane também afirmou que sentirá falta dos colegas de seleção, mas que está na hora da nova geração assumir. “Temos um grupo de jovens jogadores talentosos, que estão prontos para assumir o comando, que merecem uma chance e precisam de vocês. Do fundo do meu coração, obrigado”, escreveu.

O último jogo do zagueiro pela seleção foi o que deu ao time o vice-campeonato da Copa do Mundo no Catar, onde a França perdeu para a Argentina nos pênaltis. Varane disputou ao todo 98 jogos pela seleção francesa desde 2012, quando entrou no time aos 19 anos.

Didier Deschamps, técnico que comanda a seleção francesa desde 2012, afirmou que já sabia da decisão e elogiou a postura do zagueiro. “Se não hesitei em confiar-lhe a braçadeira aos 21 anos, é porque já mostrava liderança no grupo à sua maneira e com os outros”, disse em comunicado pela Federação Francesa.