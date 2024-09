Filho mais velho de Zidane, Enzo se aposenta do futebol aos 29 anos

Filho mais velho do craque francês Zinedine Zidane, Enzo Zidane se aposentou do futebol aos 29 anos. O jogador estava sem clube desde 2023, quando encerrou contrato com o Fuenlabrada, equipe da terceira divisão da Espanha.

Assim como o pai, o jogador atuava como meio-campista, no entanto, teve uma trajetória bem diferente de ZIdane.

Enzo começou a carreira no futebol nas categorias de base do Real Madrid por 13 anos. O meia chegou a estrear na equipe principal em 2016, mas não convenceu. Na ocasião, o treinador do clube era Zidane, que colocou o filho para jogar no segundo tempo do jogo contra o Cultural Leonesa, válida pela Copa do Rei. O jogador marcou um gol.

No ano seguinte, Enzo foi para o Alavés, mas também não conseguiu se firmar. Com isso, o herdeiro de Zidane passou por vários times pequenos e estava sem clube desde julho de 2023. Por isso, o meia decidiu investir em outras áreas e se aposentou do futebol.

Além de Enzo, Zidane tem outros três filhos envolvidos com o futebol. Luca é goleiro no Granada; Theo é meia do Córdoba e Elyaz é zagueiro do Bétis.