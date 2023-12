Ex-marido de amiga de Marcelinho Carioca teme ser atacado na rua: 'minha vida virou do avesso'

Márcio Moreira, ex-marido de Tais Alcântara de Oliveira, a mulher que foi sequestrada com Marcelinho Carioca na madrugada do último domingo (17), relatou que está preocupado com a possibilidade de ser atacado na rua devido à divulgação de um vídeo contendo informações falsas que o acusava de ser o mandante do sequestro de sua ex-mulher e do ex-jogador de futebol, em Itaquaquecetuba.

O ex-atleta e a amiga foram localizados pela polícia em uma residência em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, no início da tarde de segunda-feira (18). Na terça-feira, a polícia anunciou a prisão de quatro pessoas relacionadas ao crime, enquanto outras duas ainda estão sendo procuradas.

Márcio detalhou ao G1 detalhes sobre as acusações do crime, incluindo o impacto de ter seu nome e fotos repercutidos na internet. O autônomo disse que foi informado pelo filho sobre o desaparecimento de Tais na mesma noite do sequestro.

VEJA MAIS

"Achei estranho, porque a Tais nunca fez um negócio desse [desaparecer]. Eu estava me preparando para ir para São Paulo, porque eu faço vendas. Fui para a casa para ficar com eles e estava vendo que estava acontecendo uma coisa estranha. Comecei a ficar preocupado. Fiz algumas ligações e não tive êxito", lembra.

Na manhã seguinte, sem ter resposta da ex-mulher, Márcio divulgou uma foto dela nas redes sociais falando sobre o desaparecimento de Tais. Não foi registrado boletim de ocorrência.

"Quando eu publiquei a foto dela, mais ou menos umas 11h30, começou a chover [comentários]. Parece que em questão de instantes minha vida virou do avesso. Foi quando descobriu [a polícia] que ela estava no cativeiro e começou o pessoal mandando mensagem, inclusive pessoas me xingando. Pessoas que eu nem conheço. Foi um transtorno pra mim total."

Quando as imagens de Marcelinho Carioca e Tais, gravadas pelos sequestradores, começaram a circular e mencionar que o crime havia sido premeditado pelo ex-marido da mulher, Márcio se tornou alvo de ataques nas redes sociais.

"Pensa numa situação difícil que eu fiquei. Quando a gente anda com a verdade, a verdade é uma coisa poderosa, que quando você é verdadeiro você não tem que temer nada. A gente sabe a minha índole. Aqui na cidade onde eu moro, eu fui abraçado de uma forma inexplicável, porque ninguém apoia pessoas do mal, ninguém apoia bandido, e eles, sabendo da minha índole, fui super bem tratado nas delegacias. Já sabiam que eu não tinha nada a ver", destaca.