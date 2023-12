Marcelinho Carioca é resgatado de cativeiro pela Polícia Militar após sequestro

O ex-jogador Marcelinho Carioca foi resgatado pela Polícia Militar de São Paulo, nesta segunda-feira (18), após ter sido vítima de um sequestro. De acordo com o próprio ex-jogador, em um vídeo divulgado, a causa do sequestro seria o envolvimento dele com uma mulher casada em um show. O sequestrador seria supostamente o marido da mulher.

O ex-jogador foi encontrado em Itaquaquecetuba, Zona Leste de São Paulo, ele estava acompanhado da mulher com quem teria saído durante o show de pagode na Neo Química Arena, no último domingo (17). A Polícia ainda não confirmou a versão dada pelo ex-jogador em um vídeo divulgado, onde ele aparece no cativeiro contando o motivo do sequestro.

O carro de Marcelinho Carioca também foi encontrado em Itaquaquecetuba, nesta segunda-feira, e foi encaminhado para a delegacia local, onde a Polícia fez investigações.