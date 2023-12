Marcelinho Carioca aparece em vídeo e afirma que foi sequestrado após se envolver com mulher casada

Vítima de um sequestro após sair de um show de pagode na Neo Química Arena, em São Paulo, no último domingo (17), o ex-jogador Marcelinho Carioca reapareceu em um vídeo, no suposto cativeiro, onde afirma que foi sequestrado por ter se envolvido com uma mulher casada durante o show. O sequestrador seria o marido da mulher.

"Eu estava em um show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. E depois o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o B.O", disse o ex-jogador no vídeo.

A suposta mulher com quem Marcelinho teria se envolvido, também aparece no vídeo e confirma a fala do ex-jogador.

"Eu confirmo tudo o que ele tá falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro", diz.

A informação repassada pelo ex-jogador no vídeo ainda não foi confirmada pela polícia, que já teria prendido dois suspeitos de envolvimento no sequestro do ídolo do Corinthians.

A família de Marcelinho também já teria pago cerca de R$ 30 mil para os sequestradores, que estariam pedindo mais dinheiro para liberar o ex-jogador. A equipe de O Liberal entrou em contato com Vampeta, também ex-jogador e amigo de Marcelinho, que afirmou que a libertação estaria próxima.

"Em 30 minutos tá solto", disse.