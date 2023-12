'Me forçaram. É mentira', diz Marcelinho Carioca sobre vídeo

Após ser libertado pela Polícia Militar, o ex-jogador Marcelinho Carioca concedeu uma entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. Visivelmente assustado, com hematomas no corpo, ele contou que o vídeo gravado horas antes, onde supostamente confessa ter tido um encontro com uma mulher casada, não passa de uma farsa.

"Eu fui obrigado a fazer, é mentira", disse. Em outro momento, ele relatou o medo que sentiu ao ter uma arma apontada para o seu rosto. "Com um revólver na cabeça você faz o quê?", acrescentou. A mulher que aparece ao lado dele no vídeo, identificada como Tais Moreira, seria, na verdade, uma ex-colega de trabalho do craque.

"A Tais [mulher que aparece no vídeo] é minha amiga. Fui secretário de esporte, conheço ela há três anos. Não sai com ela, não tenho nada com ela", afirmou.

Marcelinho Carioca desapareceu no último domingo (17) após participar de um evento na Arena Neo Química, no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. A polícia então foi acionada e o jogador foi encontrado e o veículo localizado em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.