Allan Jesus, ex-empresário do Luva de Pedreiro, prova inocência e mostra ameaças recebidas na web

Allan Jesus, ex-empresário do influenciador Luva de Pedreiro, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (12) sobre as polêmicas envolvendo seu nome após o jornalista Léo Dias fazer uma retratação e afirmar que as notícias publicadas eram falsas, no último sábado (09).

Na época, o colunista publicou informações de que o empresário teria prejudicado a imagem, carreira e gestão financeira do influenciador Iran, além de fazer diversas acusações contra o profissional. Diante do pedido de desculpas de Léo Dias, Allan publicou um vídeo nas redes sociais relembrando os momentos difíceis e críticas recebidas durante a polêmica.

“O tribunal da internet me condenou. Ameaçaram a mim e a minha família de morte. Vazaram todos os meus dados pessoais, abriram mais de 40 contas de telefone, fizeram débitos em diversas empresas e negativaram o meu nome. Perdi mais de R$10 milhões em contratos, empresas se afastaram de mim e pessoas pararam de me seguir”, compartilhou.

O ex-empresário também aproveitou o momento para pedir que a situação sirva de “exemplo”. “Em nenhum momento ofendi ou discuti com ninguém, tudo o que eu via servia de motivação para dar a volta por cima e esperar que a justiça fosse feita. Ela chegou e é só o começo. Que a minha história sirva de exemplo para muitas pessoas”, concluiu.

Acusações

Em 2022, após ser alvo de acusações e alegações de interferir na carreira de Luva de Pedreiro, Allan Jesus inclusive teve seu contrato com o influencer rescindido e Iran (nome do Luva de Pedreiro) fechou acordo com Falcão, rei do futsal.

De acordo com Allan, nenhuma das auditorias constatou irregularidades em suas contas. Uma apuração do veículo ‘O Povo’, afirmou que após a troca de empresário, Luva de Pedreiro diminuiu seu faturamento em cerca de 45%, recebendo R$100 mil por mês após a queda.

Léo Dias

No último sábado (09), o jornalista compartilhou uma retratação pública acerca das notícias falsas publicadas em 2022 sobre o gerenciamento de Allan na carreira do Luva de Pedreiro.

"Com base em informações prestadas e documentos apresentados por Allan Jesus — dentre eles uma auditoria feita nas contas dele -, e por força de compromisso firmado em ação judicial, venho a público dizer que não são verdadeiras as diversas notícias que publiquei em 2022 sobre Allan Jesus”, iniciou o colunista.

“Reconheço que não há qualquer prova de que Allan Jesus teria praticado as condutas imputadas a ele, principalmente desvio de valor ou irregularidades relacionadas a repasses financeiros ao seu então cliente Luva de Pedreiro. Peço desculpas por ter ofendido a sua honra e me comprometo a não mais fazê-lo”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)