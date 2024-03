Ex-craque inglês, Gascoigne, volta a lutar contra o alcoolismo: ‘Sou um bêbado triste’

Um dos maiores astros do futebol inglês, Paul Gascoigne, continua na luta contra o alcoolismo. Em entrevista ao programa "High Performance", o ex-jogador da Seleção Inglesa abriu o coração e revelou estar morando na casa da empresária, em um quarto emprestado, enquanto visa superar o vício.

O ex-treinador ainda contou ter voltado a frequentar reuniões do Alcoólicos Anônimos para lidar com os problemas.

“Eu costumava ser um bêbado feliz. Agora não sou mais. Sou um bêbado triste. Não saio e bebo em casa”, declarou Gascoigne, aos 56 anos.

Na Seleção Inglesa, o antigo “bad boy” disputou 57 jogos, se tornando o principal nome do time na Copa do Mundo de 1990. Gascoigne também defendeu grandes clubes do Reino Unido, como Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers e Middlesbrough. O ex-craque se aposentou em 2004 e passou por sete reabilitações desde então.

“O Gazza ninguém conhece. Nem eu, às vezes. Passei muitos anos por baixo, perdi quatro anos de futebol. Teria feito 100 jogos pela seleção. Tento não ficar triste porque o mundo já está triste o suficiente. Quando estou triste, é quando pego uma bebida para me animar”, acrescentou ele.

O inglês conta ter gastado cerca de 23 mil euros em remédios para acabar com o vício. Desta vez, decidiu buscar por outras alternativas como aumento do consumo de café. “Tenho orgulho daquilo que dei às pessoas. Já dei quase um milhão de libras a instituições de caridade e liguei pedindo para não falarem nada. Nunca desisti. Só vou ceder quando estiver no caixão. Fora isso, vou continuar a lutar”, finalizou Gascoigne.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)