Ex-chef revela rotina alimentar de Cristiano Ronaldo; veja o que era proibido!

O ex-chef Giorgio Barone, em entrevista ao site Covers, revelou detalhes da dieta rigorosa do jogador Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o craque português segue impressionando pelo físico e disciplina, e sua rotina alimentar é um dos pilares.

Segundo Barone, sua rotina alimentar extremamente controlada, combinada com treinos intensos, é parte fundamental dos resultados. A entrevista foi repercutida por diversos veículos internacionais.

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De acordo com o ex-chef, a base da alimentação de Cristiano Ronaldo é simples, mas rigorosa. "A dieta de Cristiano Ronaldo é equilibrada. Ele come um pouco de tudo, mas é sempre saudável", explicou o italiano.

Os pilares da dieta de Cristiano Ronaldo

Logo pela manhã, o café do jogador já segue regras bem definidas. Barone enfatizou que inclui "um abacate com café, ovos e nada de açúcar. Absolutamente nada de açúcar", em sua composição.

Almoço focado em proteínas e vegetais

No almoço, a combinação principal inclui "frango, peixe e sempre vegetais". Os carboidratos aparecem apenas quando necessários e, ainda assim, vêm de fontes naturais.

"Se ele precisa de carboidratos, ele os obtém através dos vegetais, então não precisa de nada feito com farinha. Nada como macarrão, pão", detalhou o ex-chef sobre os alimentos evitados.