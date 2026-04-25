Ex-chef revela rotina alimentar de Cristiano Ronaldo; veja o que era proibido! Giorgio Barone detalha hábitos saudáveis e alimentos proibidos no cardápio do craque português, mesmo aos 41 anos O Liberal 25.04.26 18h55 O ex-chef Giorgio Barone, em entrevista ao site Covers, revelou detalhes da dieta rigorosa do jogador Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o craque português segue impressionando pelo físico e disciplina, e sua rotina alimentar é um dos pilares. Segundo Barone, sua rotina alimentar extremamente controlada, combinada com treinos intensos, é parte fundamental dos resultados. A entrevista foi repercutida por diversos veículos internacionais. VEJA MAIS Emagrecer com saúde vai além da dieta e especialistas defendem acompanhamento completo Profissionais de diferentes áreas defendem uma abordagem integrada, que envolve diferentes áreas Torresmo pode substituir barrinhas e suplementos de proteína nos treinos? Veja a explicação! Apesar de conter proteínas, o alimento não é bem-vindo na dieta das pessoas que buscam ter uma alimentação equilibrada Como reduzir gordura corporal? Veja 10 alimentos que ajudam no metabolismo Proteínas, fibras e gorduras boas favorecem o emagrecimento De acordo com o ex-chef, a base da alimentação de Cristiano Ronaldo é simples, mas rigorosa. "A dieta de Cristiano Ronaldo é equilibrada. Ele come um pouco de tudo, mas é sempre saudável", explicou o italiano. Os pilares da dieta de Cristiano Ronaldo Logo pela manhã, o café do jogador já segue regras bem definidas. Barone enfatizou que inclui "um abacate com café, ovos e nada de açúcar. Absolutamente nada de açúcar", em sua composição. Almoço focado em proteínas e vegetais No almoço, a combinação principal inclui "frango, peixe e sempre vegetais". Os carboidratos aparecem apenas quando necessários e, ainda assim, vêm de fontes naturais. "Se ele precisa de carboidratos, ele os obtém através dos vegetais, então não precisa de nada feito com farinha. Nada como macarrão, pão", detalhou o ex-chef sobre os alimentos evitados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave CRISTIANO RONALDO Dieta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Série A: Cruzeiro vai levando vantagem sobre o Remo no Baenão; acompanhe O time azulino recebe a Raposa no Baenão, precisando somar pontos para deixar o Z4 25.04.26 18h15 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58