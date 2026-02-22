Como reduzir gordura corporal? Veja 10 alimentos que ajudam no metabolismo

A busca por alimentos que ajudem a “derreter” gordura corporal é comum entre quem deseja emagrecer. Apesar da promessa que circula nas redes sociais, especialistas reforçam que não existe produto capaz de eliminar gordura de forma isolada. O que a ciência aponta é que algumas escolhas alimentares podem favorecer o metabolismo e contribuir para a perda de peso, desde que inseridas em uma rotina equilibrada.

A base de uma estratégia eficaz para reduzir gordura corporal envolve a combinação adequada de nutrientes no dia a dia. Priorizar proteínas, fibras e gorduras boas pode ajudar no controle da glicemia e da ingestão calórica. Esse equilíbrio reduz picos de insulina, hormônio relacionado ao armazenamento de gordura, principalmente na região abdominal.

Proteínas ajudam na saciedade e no metabolismo

Alimentos ricos em proteína aumentam a sensação de saciedade e exigem mais energia do organismo durante a digestão. Esse processo eleva o gasto energético e auxilia na preservação da massa muscular, fator importante para manter o metabolismo ativo. Entre as principais fontes estão:

Peixes;

Ovos;

Carnes magras;

Iogurtes naturais ou proteicos.

Fibras auxiliam no controle da gordura abdominal

As fibras desaceleram a absorção de carboidratos e ajudam a estabilizar os níveis de insulina no sangue. Com isso, contribuem para diminuir o acúmulo de gordura corporal ao longo do tempo. Podem ser encontradas em:

Legumes;

Verduras;

Frutas com casca;

Grãos integrais.

Frutas, grãos, oleaginosas, verduras e legumes são alimentos que favorecem o bom funcionamento do corpo (Karolina Grabowska/Pexels)

Gorduras boas também fazem parte da estratégia

Diferentemente do que muitos imaginam, nem toda gordura deve ser evitada. As chamadas gorduras boas, quando consumidas com moderação, colaboram para melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir inflamações metabólicas. Alguns exemplos são:

Azeite de oliva;

Abacate;

Castanhas.

💡 Café, chá-verde, pimenta e gengibre são classificados como alimentos termogênicos. Eles podem aumentar levemente o gasto calórico, mas têm papel complementar no processo de emagrecimento. Não substituem uma alimentação equilibrada.

Mesmo com escolhas mais saudáveis, a perda de gordura depende de um conjunto de fatores. Sono inadequado, por exemplo, pode elevar os níveis de cortisol, prejudicar a sensibilidade à insulina e dificultar a queima de gordura.

A redução da gordura corporal está ligada a um plano consistente que inclui alimentação balanceada, descanso adequado e hábitos regulares. A combinação desses elementos é o que favorece resultados mais duradouros.