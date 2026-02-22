Capa Jornal Amazônia
Como reduzir gordura corporal? Veja 10 alimentos que ajudam no metabolismo

Proteínas, fibras e gorduras boas favorecem o emagrecimento

Hannah Franco
fonte

Quando começa um ano novo, surgem as promessas de mudança e, quase sempre, estas incluem frequentar uma academia e perder peso (Reprodução/ Redes Sociais)

A busca por alimentos que ajudem a “derretergordura corporal é comum entre quem deseja emagrecer. Apesar da promessa que circula nas redes sociais, especialistas reforçam que não existe produto capaz de eliminar gordura de forma isolada. O que a ciência aponta é que algumas escolhas alimentares podem favorecer o metabolismo e contribuir para a perda de peso, desde que inseridas em uma rotina equilibrada. 

A base de uma estratégia eficaz para reduzir gordura corporal envolve a combinação adequada de nutrientes no dia a dia. Priorizar proteínas, fibras e gorduras boas pode ajudar no controle da glicemia e da ingestão calórica. Esse equilíbrio reduz picos de insulina, hormônio relacionado ao armazenamento de gordura, principalmente na região abdominal.

Proteínas ajudam na saciedade e no metabolismo

Alimentos ricos em proteína aumentam a sensação de saciedade e exigem mais energia do organismo durante a digestão. Esse processo eleva o gasto energético e auxilia na preservação da massa muscular, fator importante para manter o metabolismo ativo. Entre as principais fontes estão:

  • Peixes;
  • Ovos;
  • Carnes magras;
  • Iogurtes naturais ou proteicos.

Fibras auxiliam no controle da gordura abdominal

As fibras desaceleram a absorção de carboidratos e ajudam a estabilizar os níveis de insulina no sangue. Com isso, contribuem para diminuir o acúmulo de gordura corporal ao longo do tempo. Podem ser encontradas em:

  • Legumes;
  • Verduras;
  • Frutas com casca;
  • Grãos integrais.
image Frutas, grãos, oleaginosas, verduras e legumes são alimentos que favorecem o bom funcionamento do corpo (Karolina Grabowska/Pexels)

Gorduras boas também fazem parte da estratégia

Diferentemente do que muitos imaginam, nem toda gordura deve ser evitada. As chamadas gorduras boas, quando consumidas com moderação, colaboram para melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir inflamações metabólicas. Alguns exemplos são:

  • Azeite de oliva;
  • Abacate;
  • Castanhas.

💡 Café, chá-verde, pimenta e gengibre são classificados como alimentos termogênicos. Eles podem aumentar levemente o gasto calórico, mas têm papel complementar no processo de emagrecimento. Não substituem uma alimentação equilibrada.

Mesmo com escolhas mais saudáveis, a perda de gordura depende de um conjunto de fatores. Sono inadequado, por exemplo, pode elevar os níveis de cortisol, prejudicar a sensibilidade à insulina e dificultar a queima de gordura.

A redução da gordura corporal está ligada a um plano consistente que inclui alimentação balanceada, descanso adequado e hábitos regulares. A combinação desses elementos é o que favorece resultados mais duradouros.

Palavras-chave

dieta

queima de gordura

alimentos para emagrecer
Variedades
