Pão careca engorda? Confira algumas dicas para um café da manhã mais saudável

Esse carboidrato é considerado um vilão por algumas pessoas que desejam emagrecer e fazem dieta regularmente

Victoria Rodrigues
Imagem ilustrativa do "pão careca", também conhecido como "pão francês". (Foto: Freepik)

No Brasil, o que não pode faltar na primeira refeição do dia da maioria das pessoas é o famoso pão careca com manteiga acompanhado de uma bela xícara de café. Mas apesar do pão ser visto como um carboidrato nutritivo e que fortalece muitos brasileiros, ele ainda é classificado como um vilão para aquelas pessoas que desejam emagrecer e pensam que o alimento por si só tem o poder de engordar.

Em entrevista à CNN, a nutricionista Eleonora Galvão explicou que o pão careca não engorda se for consumido em pequena quantidade no dia a dia e que pode até ajudar nos treinos com o propósito de emagrecimento. "Consumir carboidrato no pré-treino gerará maior rendimento e permitirá treinos mais intensos, criando um ambiente favorável à hipertrofia", disse a nutricionista.

Mas apesar de auxiliar nos pré-treinos, o pão careca também possui os seus pontos negativos, isso porque tem pouco teor de fibra e alta concentração de carboidratos. "Uma unidade tem cerca de 29 g de carboidrato, o equivalente a três bananas pequenas, o que pode reduzir a saciedade e dificultar o controle de apetite ao longo do dia, fatores de extrema relevância no emagrecimento", revelou Galvão.

O pão careca como aliado no emagrecimento

Com base nas afirmações da nutricionista, é possível comer pão careca durante a dieta, mas adotando estratégias elaboradas para o seu objetivo corporal. Inclusive, uma excelente dica é associar o carboidrato a fontes de proteína e fibras, como ovos, sementes de chia ou linhaça, que ajudam a melhorar o controle do apetite, a resposta glicêmica e o funcionamento do corpo de uma forma geral.

"Dentro de uma estratégia alimentar com déficit calórico (ingerir menos calorias e gastar mais), ele pode ser inserido pontualmente e ainda assim gerar o emagrecimento desejado. Devemos atentar mais para os ingredientes e quantidade deste alimento no dia a dia e inseri-lo num contexto saudável, que priorize a perda de gordura corporal", concluiu a nutricionista Eleonora Galvão à CNN.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

