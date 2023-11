Euro 2024: Seleção Tcheca afasta três jogadores por quebrarem protocolo antes de jogo decisivo

O confronto decisivo entre a República Tcheca e a Moldávia nas Eliminatórias da Euro 2024 foi abalado por uma polêmica nos bastidores. Três jogadores importantes da Seleção Tcheca foram afastados após serem flagrados em uma boate na noite anterior à partida.

O lateral Vladimír Coufal, figura-chave na equipe, juntamente com Jakub Brabec e Jan Kuchta, foram vistos desrespeitando as regras internas da seleção, a apenas 48 horas do jogo. As imagens dos jogadores na boate em Olomouc viralizaram nas redes sociais, resultando no afastamento por decisão da direção da Associação de Futebol da República Tcheca.

Em nota divulgada nas redes sociais, a federação declarou: "Três jogadores da seleção nacional violaram fundamentalmente as regras internas na noite de sábado. Jakub Brabec, Vladimír Coufal e Jan Kuchta abandonaram a concentração da seleção nacional com efeito imediato por decisão da direção."

VEJA MAIS

O técnico Jaroslav Silhavy não escondeu sua frustração em entrevista coletiva no domingo, revelando que os jogadores pediram desculpas, mas a gravidade da situação demandou ação imediata. "Eles ficaram chateados, desapontados. Pediram desculpas, mas isso não foi suficiente pelo que aconteceu. Eles perceberam o que tinham feito. Sentiram muito, mas já aconteceu. Eles cometeram um erro e têm que arcar com as consequências por isso", afirmou o treinador.

Petr Fousek, presidente da federação tcheca, condenou a postura dos jogadores e apoiou a decisão do treinador. "A situação resultante é inaceitável para jogadores de seleção. Principalmente porque aconteceu antes de uma partida decisiva. Consultamos em conjunto a decisão do treinador e dos dirigentes, foi unânime e eu apoiei", disse Fousek.

Coufal, de 31 anos, o segundo capitão da seleção, Brabec, zagueiro de 31 anos com 41 jogos pela República Tcheca, e Kuchta, atacante de 26 anos com 20 partidas pela equipe, ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)