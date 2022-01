Enquete aponta que Paysandu está contratando jogadores melhores que o Remo para o Parazão

Em mais um início de temporada, Remo e Paysandu vivem o processo de reformulação do elenco para as primeiras competições do ano. Torcedores de Leão e Papão têm se dividido entre questionamentos e elogios às contratações nas redes sociais. A maioria dos internautas que participou da enquete de OLiberal.com aprovou as contrações bicolores e reprovou as azulinas.

No Twitter de Oliberal, cerca de 80% dos remistas acreditam que as contrações da equipe foram ruins. Pelo Papão, 84% dos torcedores acreditam que as contratações foram boas. Para 87% o Paysandu é o time que está contratando melhor.

Já no Instagram, 68% (289 votos) acreditam que as contratações do Remo são ruins e apenas 32% (135 votos) acreditam que são boas. Já no Paysandu, 56% (293 votos) acreditam que o Paysandu está contratando bem, cerca de 44% (227 votos) acham as contratações ruins.

O resultado se repetiu quando perguntado qual das duas equipes havia contratado melhor, 62% (381 votos) acreditam que o Paysandu está contratando melhor que o Remo, que levou cerca de 38% (232 votos).