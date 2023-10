Elenco completo do Fortaleza embarca para final da Sul-Americana no Uruguai

O elenco completo do Fortaleza embarcou na última quarta-feira, 25, para o Uruguai, rumo à final da Copa Sul-Americana 2023, contra a LDU, neste sábado (28), no Estádio Domingo Burgueño Miguel. O pedido especial foi feito pelo técnico do leão, Juan Pablo Vojvoda, que incluiu até jogadores lesionados, como o volante Hércules, em recuperação pós-operatória de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.

VEJA MAIS

No aeroporto de Punta del Este (URU), a equipe foi bem recebida pelos torcedores do time, que encheram o ambiente com cartazes e bandeiras do clube nordestino.

O primeiro treino do clube aconteceu nesta quinta-feira, 26, no Centro de Treinamentos do Deportivo Maldonado. Neste sábado, o Fortaleza enfrenta a LDU pela final da Sul-Americana, às 17h (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)