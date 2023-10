Finais das Copas Libertadores e Sul-Americana terão jogadores paraenses em campo

Poucas vezes na história o futebol paraense esteve tão bem representado no cenário continental. Os dois principais torneios disputados nas Américas, que estão na fase final, contam com a presença de jogadores revelados no futebol paraense, mais precisamente na Tuna Luso e Paysandu. Nesse contexto, o Clube do Remo também pode ter seu "pupilo", caso o jogo desta quinta-feira (5) seja positivo para uma das partes.

O bom momento pode ser contextualizado de forma simples, com "poucas palavras e muita bola". Pelo menos é assim que Yago Pikachu, Paulo Henrique Ganso e Rony têm se comportado em campo. Os três jogadores compõem alguns dos times mais regulares do futebol brasileiro e hoje colhem os frutos de estarem presentes em decisões importantes, cobiçadas por todos os clubes e torcidas da América Latina.

É o caso do atacante Rony, do Palmeiras. O garoto nascido em Magalhães Barata, revelado na base remista, alcançou o estrelato após passagens marcantes por Athletico Paranaense, onde conquistou a Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019, além do Palmeiras, clube que lhe deu nove títulos em pouco mais de três temporadas. Com um número expressivo de conquistas em pouco tempo, o jovem ganhou o direito de vestir a camisa da Seleção Brasileira e hoje se aproxima de mais uma final, caso o Palmeiras passe pelo Boca Juniors, na semifinal da Libertadores, que acontece hoje, a partir das 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Se garantir uma vaga na final, Rony terá um duelo de titãs contra um conterrâneo, também chamado carinhosamente de "maestro". De um lado, se o Palmeiras tem Rony e Endrick, o Fluminense tem Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, o meia armador paraense que compôs ao lado de Neymar a célebre formação dos Meninos da Vila, que encantou o mesmo continente na década de 2010. Revelado na base da Tuna Luso, o meia deixou o Pará cedo para trilhar uma carreira promissora, que por alguns instantes foi ameaçada por conta das lesões, mas deu a volta por cima e hoje se destaca no clube que tem um dos jogos mais bonitos do futebol brasileiro.

Mas, como nem só de Libertadores vive o futebol, outra competição importante também tem o seu representante nortista na grande final. Recentemente, o Fortaleza tirou o favoritismo do Corinthians e garantiu a vaga inédita na final da Copa Sul-Americana.

A vitória por 2 a 0 teve um dos gols marcado por Yago Pikachu. Entre os jogadores listados, ele foi o que mais tempo permaneceu jogando profissionalmente no Pará, antes de ter seu talento reconhecido em outras terras. Revelado na base do Paysandu, Pikachu ascendeu ao profissional no início de 2012 e disputou outras três temporadas pelo Papão, antes de transferir-se para o Vasco da Gama. De São Januário, o jovem nascido no bairro do Benguí foi para o Fortaleza, onde faz uma temporada brilhante, coroada com a inédita final continental.

Se os clubes do estado do Pará andam com a moral baixa, afundados em crises administrativas que resultam em péssimas campanhas em divisões inferiores do futebol, os nossos atletas mostram que são dignos de todo o reconhecimento, fequentando a elite do futebol continental, e quiçá, com algum tempo, global. Apesar disso, a distância abissal entre clubes e atletas do Pará traz uma grande lição e mostra que é possível fazer futebol de qualidade com responsabilidade e comprometimento.