Ganso se recupera e confirma retorno ao Fluminense para semifinal da Libertadores: ‘Me sinto 100%’

O jogador Paulo Henrique Ganso confirmou que está recuperado e pronto para ajudar o Fluminense na semifinal da Libertadores que ocorre nesta quarta-feira (27), contra o Internacional, às 21h30. Ganso estava afastado desde agosto, por ter sentido dores no joelho.

Em entrevista à Fifa, o paraense afirmou que está pronto para ajudar o Fluminense a avançar na competição. “Me sinto ótimo. Estou totalmente recuperado, me sinto 100%, totalmente preparado para esse importantíssimo jogo de quarta-feira”, disse.

O jogador, que é o camisa 10 da equipe comandada por Fernando Diniz, também comentou sobre possíveis dificuldades que o Fluminense pode ter no jogo contra o Internacional.

“O Internacional é muito forte. Eles têm uma equipe muito, muito inteligente. Eles têm excelentes jogadores no ataque, de habilidade. Eles reforçaram seu time com a chegada do artilheiro, Enner Valencia. Sobre o Alan Patrick, sem palavras. Ele é um verdadeiro número 10, muito talentoso. Maurício também parece sempre jogar bem. Eles têm uma defesa muito boa. A posição que ocupam no Campeonato Brasileiro não reflete o time que têm. Eles não merecem ficar na parte de baixo da tabela e tenho certeza que terminarão a temporada em uma posição superior. Temos que ter muito cuidado. Eles também sabem jogar e vencer competições como esta”, afirmou.

A partida de ida será realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto a volta acontece na casa do Inter, no Estádio Beira-Rio, no dia 4 de outubro. Na outra chave, Palmeiras e Boca Juniors também disputam uma vaga na grande final da Conmebol Libertadores.